Julehjælp hårdt ramt af coronaen

Af Jesper From

Det kan de tale med om i Havdrup. Her fortæller sognepræst Bente Lybecker, at aflysning af arrangementer, hvor overskuddet ellers gik til julehjælp til trængende, har været aflyst i år - og så er der ikke kommet så mange penge i kassen, som der plejer.

Faktisk kun det halve. Det kan betyde, at færre trængende, som ikke kan blive tilgodeset med en julegave fra Havdrup Sogn med en kontant julehjælp på 700 kroner.

- Vi plejer at have 20-25.000 kroner til julehjælpen. Men vi kun halvvejs lige, og det er noget øv, sukker sognepræsten.

- Sidste år uddelte vi julehjælp til 24 familier. Det er primært børnefamilierne, som bliver tilgodeset. Vi kan komme i den situation, at vi ikke har penge nok til at alle, som søger, får julehjælp. Der er altid nogle, som vi desværre må sige nej til.

Hvis det ikke kommer godt gang i indsamlingen af penge til julehjælp i en fart, kan der i år let blive nole flere ansøgere end normalt, som får en beklageligt nej.

Men er der ikke hentet overskud fra arrangementer, så må der tænkes alternativt. Det har Lybeckers kollega Kristine Stricker Hestbech så gjort. Hun har fået syet nogle trelags mundbind i flot stof i Jylland, som så sælges for 100 kroner stykket, og hvor halvdelen af beløbet går til julehjælpen.

Frist for at anmode om julehjælp er 7. december. Det kan ske på hjemmesiden Havdrupkirke.dk eller ved at sende en mail til BLY@km.dK. Lige nu har ti søgt - en stor del gengangere.