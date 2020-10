Julefesten aflyst i Havdrup!

Det er selvfølgelig coronavirusen, som også sætter en stopper for landets ældre juletræsfest.

»Pga. Covid-19 situationen i Danmark har vi nisser besluttet, at aflyse Børnenes Juletræsfest i Havdrup 28. december. Vi håber på forståelse for vores beslutning, som vi i den nuværende situation ser som den mest ansvarlige. Vi ser frem til 2021, hvor vi kan fejre at Børnenes juletræsfest i Havdrup har 120 års jubilæum. Pas godt på jer selv og hinanden.«