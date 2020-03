Jubilæum sat på pause

Der var lagt en masse planer for at festligholde kommunens runde dag. Et jubilæumsskrift, en jubilæumsuge på skoler og i institutioner, reception 30. marts for tidligere og nuværende byrådsmedlemmer, 1. april morgensang, officiel indvielse af Solrød Bibliotek og Kulturhus, festtale i Christians Have og så var der en skoleklasse, som skulle have sunget inden byrådsmødet. Nu er det hele sat på pause - og så kan vi bare afvente at Danmark igen åbner op.