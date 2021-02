I dag, 18. februar, er en glædens dag på plejecenter Christians Have. Nu er der så meget styr på antallet af vaccinationer, at der er åbent for alle besøgende. Foto: Solrød Kommune

Jubel på Christians Have: Nu må alle pårørende komme på besøg igen

Solrød - 18. februar 2021 kl. 10:48 Af Jesper From Kontakt redaktionen

De har svært ved at få armene ned på plejecenter Christians Have. Her til morgen kom der en opringning fra Styrelsen for Patientsikkerhed om, at der nu var så mange vaccinerede på det store plejecenter, at der ikke længere er restriktioner for, hvor mange pårørende, der må komme på besøg.

I over et halvt år har det kun være muligt for tre pårørende at besøge en beboer. Og vel at mærke kun de tre samme personer.

- Mange beboere udtrykker, at de har følt sig sat i fængsel, fortæller leder af den kommunale del af plejecentret, Kirsten Bjerregaard.

Men fra i dag bliver dørene slået op igen for besøg af alle dem, som ønsker det. Og det er en kæmpe nyhed.

- Der har være mange børnebørn, oldebørn, venner og naboer, som ikke måtte komme på besøg. Jeg har fået mange henvendelser fra pårørende, som var kede af det, og som f.eks. sagde: »Jeg må godt komme på besøg, men vi er fire søskende, og kun tre af os må komme på plejecentret«.

Men nu er 92 procent af beboerne på plejecentret blevet vaccineret. Der er ingen smittede, og så mener Styrelsen for Patientsikkerhed, at det er forsvarligt at genåbne. Der gælder naturligvis samme regler som »ude i samfundet«, altså at man skal bære mundbind eller visir, spritte af og højst må være fem personer forsamlet.

Men bare det, at det nu ikke længere kun er de samme tre, som må komme på besøg, er en stor nyhed.

- Det her er en glædens dag, lyder det fra Kirsten Bjerregaard.

- Mange beboere har sagt: »Jeg sidder i min egen bolig, og så må jeg ikke bestemme, hvem der kommer på besøg«.

Målet er naturligvis, at alle beboere bliver vaccineret.

- Vi har et par stykker, som ikke har ønsket det, og så er der nogle beboere, som har været for sløje til det indtil videre.

Ikke al personale er endnu vaccineret.

- Lykkeligvis kommer der flere og flere tider til vaccination af vores personale. De sukker efter at blive vaccineret. Som frontpersonale er de frygteligt bange for at bringe smitte ind til beboerne, forklare centerlederen.

Der er lidt andre regler for beboerne i rehabiliteringsafdelingen. Da de er borgere, som kommer udefra, er det fortsat gældende, at de kun må have besøg af én person.

Hvordan genåbningen skal fejres er ikke helt planlagt:

- Men vi må da lave en flagfest.

Da restriktionerne var mest barske, måtte besøgende kun komme til hegnet - og uden at røre beboeren.

- Det var skrækkeligt, husker Kirsten Bjerregaard.

Der vil snarest blive sendt et brev til beboerne og de pårørende med den gode nyhed.

Der bor 142 på Christians Have, som består af en kommunal og privat del.