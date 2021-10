Efter en meget lang coronapause kan Joyful Noise nu igen bryde ud i gospelsang. Og der er plads til flere. Foto: Peder Trolle

Joyful Noise tilbage på fuld kraft

Solrød - 10. oktober 2021 kl. 06:59 Kontakt redaktionen

Solrød: - Det er altid fantastisk at indlede en ny sæson. Men denne sæson er startet med endnu mere entusiasme og glæde end vanligt; det er meget tydeligt, at alle har ventet med længsel efter at kunne være sammen og synge igen efter coronaen, fortæller korets formand Marianne L. Kristiansen.

- Vi har som start på sæsonen holdt en række åbent hus-aftener i Solrød Strandkirke, hvor vi holder til, og hvor interesserede har kunnet komme for at se, om det er noget for dem at være med i koret. »Der har været stor interesse, mange har lyst til at være med, og det er fantastisk dejligt.

Dirigent Peter Bernhard ser frem til flere koncerter i denne sæson:

- Oven på den lange nedlukningsperiode trænger både vi og vores trofaste publikum til en saltvandsindsprøjtning. Så ud over vores traditionsrige jule- og sommerkoncerter arbejder vi på at holde en række små, hyggelige mandagskoncerter i kirken.

Sammenhold under coronaen

Det var et stort savn for alle kormedlemmer, da vi under coronanedlukningen ikke kunne mødes og synge sammen. Men vi holdt fanen højt og kontakten ved lige ved at mødes på zoom til sædvanlig øvetid om mandagen. Man kan ikke rigtig synge på zoom, men med lydoptagelser af de forskellige stemmer kunne det faktisk lade sig gøre at holde sangene ved lige og endda lære nye sange. Og da restriktionerne blev lempet lidt i foråret, mødtes koret til øveaftener udendørs. Det stærke sammenhold, der er karakteristisk for koret, var en stor styrke i den vanskelige periode under coronaen.

Joyful Noise er et sprudlende og energisk gospelkor for sangere i alle aldre og alle stemmegrupper. Vi synger både traditionel gospel og mere moderne gospelsange og fornyr os hele tiden, så vi hvert år har et rigtig godt repertoire til vores koncerter. Vi arbejder på at holde et højt musikalsk niveau, samtidig med at vi har det sjovt sammen.

Under ledelse af dirigent Peter Bernhard og med pianist Kasper Daugaard holder Joyful Noise til i Solrød Strandkirke og mødes hver mandag fra kl. 19.00 til 21.30, hvor vi øver til koncerter og andre arrangementer.

Vil du være med i koret?

- Vi vil rigtig gerne have flere nye medlemmer. Vi søger sangere i alle stemmegrupper. Du er altid velkommen til at komme til en øveaften om mandagen fra kl. 19.00 til 21.30 i Solrød Strandkirke og se, om det er noget for dig. Du kan kontakte os via vores hjemmeside, www.joyfulnoise.dk, eller på mail: joyful@joyfulnoise.dk - eller bare mød op! Vi glæder os til at se dig, lyder opfordringen.

De trofaste støttemedlemmer har også måttet undvære koret fysisk i lang tid. Så dem er der også fokus på nu, og derfor har koret allerede planlagt caféaften for støttemedlemmerne 1. november kl. 19.30.

Man kan blive støttemedlem ved at møde op til caféaftenen eller kontakte på joyful@joyfulnoise.dk.