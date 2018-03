Jonas Ring Madsen (S): Stor politisk sejr

Jonas Ring Madsen (S).

Solrød - 01. marts 2018 kl. 18:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag 26. februar besluttede byrådet i Solrød, at der skal være særlig opmærksomhed på arbejdsklausuler og sociale klausuler i udbudsmaterialet, når Vej og Park området skal sendes i udbud senere på året.

Det har fået Jonas Ring Madsen (S) til tasterne:

- Det er en stor politisk sejr for os, fortæller han i en pressemeddelelse.

Han har siddet med i forhandlingerne i økonomi-, teknik og miljøudvalget om det nye udbud af Vej og Park området i Solrød Kommune.

- Vi har sammen med flere andre partier i byrådet længe kæmpet for at få såvel arbejds- som sociale klausuler med i vores udbud af kommunale opgaver. Derfor er vi meget glade og stolte over, at vi i dag kan præsentere et udbudsmateriale, hvor arbejds- og sociale klausuler er en bærende del af de krav, vi stiller til de virksomheder, der ønsker at udføre en opgave for Solrød kommune.

Økonomi-, teknik og miljøudvalget mødtes 26. februar til ekstraordinært udvalgsmøde, hvor der kun var dette ene punkt på dagsordenen. Linjerne var allerede trukket gevaldigt op på det første udvalgsmøde 12. februar, hvor det ikke havde været muligt at nå til enighed om, hvordan udbuddet skulle udformes, skriver Jonas Ring Madsen.

Da forhandlingerne på det ekstraordinære møde var overstået, havde Socialdemokratiet fået tilføjet, at der skal være særlig opmærksomhed på de krav om arbejds- og sociale klausuler i udbudsmaterialet, som er udformet i vejledningerne til udbud af kommunale opgave. Tilføjelsen blev senere på aftenen godkendt i byrådet.

- Det betyder, at vi kan garantere, at lønmodtageren er sikret danske løn- og ansættelsesmæssige forhold. Hertil har vi sikret, at eventuelle underleverandører er forpligtet på samme vis som hovedleverandøren. Samtidig har vi sikret at leverandøren er forpligtet til at tage lærlinge. Det er vi naturligvis rigtig godt tilfredse med, siger Jonas Ring Madsen

- Socialdemokratiet vil naturligvis gerne takke de partier, der i processen har bakket op om at få klausuler med ind i udbudsmaterialet. Men der skal naturligvis også lyde en tak til alle byrådets partier for at stemme for Socialdemokratiets tilføjelse. Det er glædeligt, at der er en bred forståelse for, at det arbejde der udføres på vegne af Solrød kommune, selvfølgelig skal foregå på ordentlige arbejdsvilkår, siger byråds- og partikammeraten Claus Redder Madsen i pressemeddelelsen.