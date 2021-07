Se billedserie To repræsentanter fra Jobpatruljen var torsdag på besøg i Solrøds butikker. Her snakkede de med ungarbejdere om deres opgaver og forhold på arbejdet. Foto: Torben Thorsø

Jobpatruljen så på job i Solrød

Solrød - 23. juli 2021
Af Torben Thorsø

De unge skal have en ordentlig start på deres arbejdsliv og derfor besøgte Jobpatruljen i går en lang række butikker på Sjælland.

De kom også forbi Solrød, hvor Sebastian Ladefoged og Kalle Autzen meget gerne ville fortælle, hvad deres mission handler om, når de besøger butikkerne for at få en snak med ungarbejdere under 18 år:

- Vi kommer ikke for at slå arbejdsgiverne oveni hovedet med en masse regler, men for at oplyse de unge om, hvilke forhold de må arbejde under - og vi gør det med et smil på læben, lød det fra de to repræsentanter fra Jobpatruljen.

- Vi tager grundlæggende en snak med de unge, hvor vi hører om de har det godt på deres arbejde og spørger ind til om der er styr på for eksempel deres ansættelseskontrakt, feriepenge og arbejdstiden. Der ér jo nogle arbejdsmiljøregler, der skal overholdes, forklarer Sebastian Ladefoged og fortæller, at langt de fleste steder bliver de taget godt imod af både arbejdsgiverne og de unge.

Kalle Autzen fortsætter me dat fortælle, hvordan de unge ofte meget gerne vil arbejde mere end de egentlig må og dermed uforvarende kan komme til at overtræde reglerne.

- Vi ser også på, hvilke arbejdsopgaver, de har, og om arbejdet indebærer for eksempel tunge løft.

Han forklarer videre, hvordan der også er helt bestemt regler for, hvad de unge må have af opgaver i forhold til maskiner på arbejdspladsen. Her må de for eksempel gerne vaske en flaskeautomat af på ydersiden, men de må ikke stikke hænderne i den, hvis der sidder noget fast. De regler er selvfølgelig lavet for at passe på de unge, så der ikke sker uheld, forklarer han:

- De skulle jo gerne have mange år foran sig på arbejdsmarkedet.

Da DAGBLADET var med de to rundt i Solrød Center var det dog på et tidspunkt, hvor der ikke var mødt nogle ungarbejdere på arbejde i de besøgte butikker.

Jobpatruljen begynder altid med at præsentere sig for butikkens leder, men da de i sagens natur dukker uanmeldt op på arbejdspladserne, så var det et par steder heller ikke lige til at få en aftale med en travl butiksleder.

- Han har ferie, så i må altså komme tilbage om tre uger, lød det et sted og den besked noterede makkerparret så ned, før de gik videre til næste sted.

- Vi føler os faktisk velkommen de fleste steder og må så bare vende tilbage senere, bemærkede de.

Jobpatruljen er en oplysningskampagne for unge mellem 13 og 17 år, som har et fritidsjob. Jobpatruljen har eksisteret i 42 år.