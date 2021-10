I marts tiltrådte Lea Marsengo som skoleleder på Jersie Privatskole. Men det kom ikke til at fungere. Hun er nu fortid på skolen, og inden længe tiltræder en ny, som forhåbentligt kan skabe ro. Foto: Jesper From Foto: FROM

Send til din ven. X Artiklen: Jersie Privatskole skal have ny leder igen igen igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Jersie Privatskole skal have ny leder igen igen igen

Solrød - 07. oktober 2021 kl. 13:30 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Jersie: Der har i den sidste tid være gang i svingdøren til lederkontoret på Jersie Privatskole.

I november 2020 stoppede Johnny Larsen. Han havde været leder siden 2017.

- Johnny har gjort rigtigt meget godt for skole. Men nu ønskede man fra bestyrelsen et frisk pust, at der kom en ny lederprofil, forklarede den nye leder, Lea Marsengo, til DAGBLADET i marts.

Nu er hun så også fortid på privatskolen.

Jersie Privatskole har eksisteret siden 2013. To år før var det blevet besluttet af folkeskolen i Jersie skulle lukkes. Det fik nogle forældre og lokale ildsjæle til at gå sammen om et fælles ønske, at der fortsat skulle være en skole i Jersie Landsby.

Tumult

Jersie Privatskole står overfor at bygge permanente bygninger. Men det er sat helt på pause, forklarer bestyrelsesformand Jan Hørdum Søderlund.

- Før sommerferien sagde Lea Marsengo op, og lige nu er vi så ved at ansætte en ny leder. Derfor ligger skolebyggeriet stille indtil, at der er kommet "ro i huset".

For det har skabt en del tumult, at der igen skulle skiftes skoleleder.

- Det spænder helt klart ben for en række ting, erkender formanden. Nu handler det i første omgang om at få ramt den rigtige leder. For det kræver meget af en leder, at sætte en retning, når der ikke er nogle traditioner at bygge på. Men nu bliver der ansat en erfaren og garvet ny leder, som kan trække det nødvendige læs.

Når der ikke er den nødvendige stabilitet på en skole, så rammer det elevtallet.

- Ja, tumulten har betydet færre elever. 5. september var der 107 elever, men det er nu på vej op igen, fortæller Jan Hørdum Søderlund.

Der er vedtaget en lokalplan for det kommende skolebyggeri.

- Det er det positive. Desværre har vi været nødsaget til at sparke det til hjørne. Nu skal vi i første omgang have en ny leder, fortæller formanden for Jersie Privatskole.

Indtil den nye skoleleder tiltræder, er Matilde Askholm konstitueret.