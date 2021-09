Det skal være hyggeligt og trygt at færdes i Solrød Center. Men når der finder narkosalg sted, så påvirker det stemningen negativt i centret. Nu har politiet fået færden af flere sælgere og købere. Foto: Jesper From

Send til din ven. X Artiklen: Jagten på narkosælgere skal skabe tryghed i Solrød Center Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Jagten på narkosælgere skal skabe tryghed i Solrød Center

Solrød - 15. september 2021 kl. 14:23 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Fredag blev en 21-årig lokal mand anholdt for narkosalg i Solrød Center. Men Midt- og Vestsjællands Politi har også identificeret to andre sælgere, som nu kan se frem til at politiet banker på hans dør.

At det skal utryghed for borgere, at der finder narkosalg sted, er ikke noget nyt.

Det fortæller politikommisær Benjamin Touré

Samme problem var kendt omkring Ølby Station, hvor politiet lavede overvågning i marts.

- Det var en kæmpe succes. Vi fik stoppet utrygheden, og håber nu at få gjort det samme i Solrød. Vi vil gerne punktere lysten til at stå ved s-togsstationen. derfor sender vi signalet om, at vi overvåger dem.

Det er efter løbende anmeldelser fra folk i centret og erhvervsdrivende, at politiet rykkede ud til Solrød Center og s-togsstationen

- Vi har fået henvendelser med jævne mellemrum om narkosalg på gadeplan. Derfor har vi i en periode hat opsat overvågningskameraer, og herigennem har vi kunnet dokumentere handler mellem unge. Og det medførte så indsatsen i fredags. Ikke med henblik på at fange store narkohandlere, men få sat en stopper for den utryghed, det skaber, at der finder narkohandel sted, forklarer Benjamin Touré.

Og videooptagelserne har virket efter hensigten.

- På overvågningsbillederne kan vi se unge under 18 år, som handler. Så de kan godt se frem til at få besøg af landbetjenten og en repræsentant fra kommunen. Her vil de blive præsenteret for et videoklip med dem på!

Det har ikke været svært at finde frem til, hvem de unge er.

- Jamen, vi kender de unge rimeligt godt.

Politikommisæren begrunder utrygheden:

- Så snart mange unge samles, og der foregår »noget imellem dem«, er det ikke rart for den almindelige borger. Der her handler også om, at forældre har pligt til at vide, hvad de unge går og laver. Nu får de mulighed for at tage ansvar for, at deres unge ikke laver noget, de ikke bør, forklarer Benjamin Touré.

Når en narkosælger bliver snuppet af politiet, udløser det et zoneforbud i en periode - og altså i dette tilfælde at de ikke må komme i Solrød Center i en periode.