Der kommer ikke til at hænge valgplakater i Solrød Center, da de skal hænges mindst 2,3 meter over fortov. Og det kan ikke lade sig gøre i centret. Foto: Jesper From Foto: FROM

Send til din ven. X Artiklen: Ingen valgplakater i centret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingen valgplakater i centret

Solrød - 22. oktober 2021 kl. 09:05 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Solrød: Vil du gerne slippe for at kigge på de mange valgplakater, som fra i morgen lørdag klokken 12 bliver hængt op rundt omkring i kommunen, så kan det anbefales at tage i Solrød Center. For her kommer der ingen valgplakater op.

Det skyldes ikke et valg fra kandidaterne, at centret skal gå fri for deres kønne ansigter, men ganske enkelt, fordi det ikke er muligt at hænge plakater op i centergaden.

Det er med andre ord ikke lovligt, hvis man skal overholde reglerne for ophængning af valgplakater. Her fremgår det nemlig, at de ikke må hænge "lavere end 2,30 meter over fortov cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten".

Formand for Solrød Centerforening, Frank Djelert, fortæller at han ikke kan erindre, at det er et emne, der har været til diskussion i foreningen.

Hvis de ikke må hænge lavere end 2,3 meter, så er det ganske enkelt ikke muligt i centret.

- Det vil ikke kunne lade sig gøre i træerne eller i lamperne med det højdekrav. Flagstængerne er centerforeningens, og dér har vi ikke lyst til, at der bliver ophængt valgplakater, fortæller centerformanden.