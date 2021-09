Der har været pænt langt i perioder mellem passagerne, mens coronaen rasede. Men det har ikke givet anledning, til at skære i busafgangene i den nye busbestilling.

Ingen slinger i valsen med busdriften

Solrød - 15. september 2021 kl. 13:23 Kontakt redaktionen

Om der er to eller tredive passagerer med en bus, fortæller normalt noget om, hvor nødvendig og populær en busrute er. Men efter en lang periode, hvor virkningerne af coronavirus har påvirket Danmark - også i forhold til antallet af passagerer i busserne - kan den metode ikke bruges til at afgøre nødvendigheden af de lokale busser.

Selvom antallet af buspassagerer i Solrød Kommune i gennemsnit er faldet med 55 procent fra 1. kvartal i 2020 til 1. kvartal i 2021, har byrådet i mandags besluttet, at de mange pendlere i Solrød Kommune skal have lige så gode muligheder for at tage med bussen, som de plejer. Beslutningen tager udgangspunkt i en tro på, at staten kompenserer Movia for indtægtstab i forbindelse med konsekvenserne af COVID-19 som fx færre buspassagerer.

Busdriften fortsætter derfor som hidtil, og samtidig bliver busdriften også grønnere. Når rute 121 og 246 skal udbydes, skal det nemlig ske med krav om elbus. Samtidig bliver Flextur og Plustur også bestilt med samme omfang som i 2021.

- Vi har gode muligheder for kollektiv transport i Solrød Kommune, hvor buslinjerne forbinder kommunens knudepunkter samtidig med, at vi har tre togstationer - plus en station i Trylleskoven på ønskelisten til staten. Samtidig er der også muligheden for at bestille flexture, som er et supplement til den almindelige kollektive trafik, og det er et rigtig godt tilbud f.eks. sent om aftenen, hvis bussen ikke kører, siger borgmester Niels Hörup.

- At gøre den kollektive trafik mere grøn med f.eks. elbusser er der ingen tvivl om er fremtiden. Den grønne omstilling er i gang, og vi er - og skal være - med.

Forud for byrådets beslutning har busdriften været sendt i høring, og her har Ældrerådet ønsket, at buslinje 115 kører oftere på bestemte tidspunkter i dagtimerne, og at bus 246 udvides med en senere afgang i hverdage og kørsel i weekender og på hverdage.

- Byrådet vil tage Ældrerådets ønsker med i betragtning ved næste busbestilling. Men vi skal dels være sikre på, at grundlaget for en eventuel udvidelse af de to ruter er i orden, så vi undgår at kaste penge efter tomme busser, og dels skal en eventuel udvidelse ske i samarbejde med de kommuner, som busruterne dækker. Derfor skal administrationen undersøge Ældrerådets bemærkninger, siger Niels Hörup.

I alt er der i budgettet for 2022 afsat cirka 6,6 millioner kroner til driften af den kollektive trafik i Solrød Kommune i 2022.

Jonas Ring Madsen (S) havde på byrådsmødet stillet forslag om, at rute 121 blev omlagt fra Tværvej til Solrød Strandvej. Men det var der kun opbakning til fra hans to partikammerater John Wennerwald og Jytte Willendrup samt fra Emil Blücher (LA).

- Det vil få stor betydning for få, argumenterede Ring Madsen.

Blücher havde forståelse for forslaget, selvom »det ikke hober af børn, som bruger bussen.«

Det havde Jan Færch (K) ikke:

- Fordi jeg tror ikke at busser er så farlige, som socialdemokraterne gør dem til.

- Jeg er enig med Færch. To busser i timen og opmærksomme chauffører er ikke noget, der giver anledning til et andet setup, lød det fra Niels Hörup.

