i fire måneder har det været muligt at byde ind på at etablere sig med restaurant/café ved det kommende Strandens Hus. Men ingen har meldt sig.

Ingen har budt på Strandens Hus

Bølgerne har længe gået højt, når talen faldt på den fremtidige plan for en restaurant/café i forbindelse med Strandens Hus. Trods mange indspark og protester, blev der i sidste ende et flertal i byrådet for, at der skulle udlejes en sokkelgrund, hvorpå en investor kunne bygge en restaurant/café i to plan.