Der kommer nok til at gå en rum tid, før det igen bliver muligt at give et kram til familiens ældre, der bor på plejecenter. Pressefoto

Ingen besøgende på plejecentret

»For at vi i denne tid med risiko for smitte med coronavirus kan passe bedst muligt på vores ældre og mest udsatte borgere, er det fra og med onsdag ikke længere tilladt at besøge Plejecenter Christians Have, rehabiliteringsafsnittet på Plejecenter Christians Have eller vores forskellige botilbud. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har pålagt alle kommuner i hele landet at udstede et besøgsforbud«, skriver Solrød Kommune.