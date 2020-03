Indsamling i Solrød udskydes

Søndag 29. marts skulle Kræftens Bekæmpelses store landsindsamling have fundet sted. Men som det er alle bekendt er Danmark ramt af Coronavirus, og set i lyset af det vælger Kræftens bekæmpelse at udskyde landsindsamlingen til senere på året.

I Solrød kommune havde, foreløbigt, 50 indsamlere meldt sig og ville, sammen med familien og venner, samle ind til det gode formål. Birgitte Lauridsen, som er kampagneleder i Solrød kommune, oplyser at alle indsamlere har fået besked om aflysningen. Hun er glad for den store opbakning i kommunen og håber selvfølgelig at indsamlerne også har tid og lyst til at samle ind på den nye indsamlingsdag.