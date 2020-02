Indbrudstyv blev opdaget men slap væk

Da kvinden nærmede sig stedet, opdagede manden hende og tog flugten over et plankeværk ind mod området ved en SFO. Politiet kørte til området med flere patruljer, herunder en hundepatrulje, for at lede efter manden, der blev beskrevet som: A: mand, ca. 170-175 cm høj, iført sort hættetrøje med hætte trukket op om hovedet og sorte bukser.

Manden blev ikke fundet af politiet, der efterfølgende kunne konstatere, at han havde knust en rude i villaen for at begå indbrud. Indenfor var havde han gået rundt i flere rum, men tilsyneladende ikke stjålet noget. Politiet afventer nu resultatet af de tekniske spor i et forsøg på at identificere den mistænkte mand.