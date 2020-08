I går ankom 270 nye elever til Solrød Gymnasium. Kun få bar mundbind. Det er heller ikke et krav - i hvert fald indtil videre. Foto: Jesper From Foto: FROM

Ikke krav om mundbind på Solrød Gymnasium

Solrød - 12. august 2020
Af Jesper From

- Vi har besluttet i ledelsen, at vi løbende holder øje med udviklingen og strammer op, hvis der bliver behov for det.

I går eftermiddags satte ledelsen sig på Solrød Gymnasium ned for at diskutere håndteringen af covid-19.

Rektor Bjarne Thams fortæller, at det blev besluttet, at eleverne ikke er tvunget til at gå med mundbind på gymnasiet, som situationen er lige nu. Men samtidigt opfordres eleverne kraftigt til at anvde mundbind, når de benytter offentlig transport.

- Lige nu ser vi tiden an. Jeg selv benytter mundbind, når jeg går rundt på skolen for at vise et godt eksempel. Hvis udviklingen går i den forkerte retning, kan de komme på tale, at alle elever skal bære mundbind. Men vi ser det ikke som nødvendigt endnu, forklarer rektoren.

Tirsdag var første skoledag for 270 nye elever på gymnasiet. Kun et fåtal bar mundbind.

- Jeg har sagt til eleverne, at det ikke skal føles akavet at gå med mundbind. Men det er ikke noget krav.

Solrød Gymnasium har nu besluttet at indkøbe i alt 3000 mundbind.

I dag, onsdag, er alle nye elever på forskellige ekskussioner - og benytter altså offentlige transportmidler. Derfor har lærerne også fået en håndfuld mundbind med, som de kan udlevere.

- Jeg tænker, at vi i første omgang vil udlevere mundbindene gratis til eleverne. Men det er klart, hvis det står på i et eller to år, så kan vi naturligvis ikke blive ved med gratis mundbind, fortæller Bjarne Thams.