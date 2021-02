I Solrød Strand kan man for eksempel kigge mod Maglekæret, hvis boligbudgettet er omkring to millioner kroner.Foto: RealMæglerne

Ideel til førstegangskøbere

Hvis boligbudgettet hedder to millioner kroner, og drømmeboligen skal findes i Solrød Kommune, så kan man for eksempel sætte kursen mod Maglekæret, hvor der endda er lidt penge til over til indretning, hvis man vælger denne lejlighed, som står til salg hos RealMæglerne Greve & Solrød til 1.895.000 kroner.