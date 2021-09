Se billedserie Charlotte Petersen havde svært ved at fatte, at hun står først i køen til en af andelsboligerne i Bovieran. Hun håber på, at svogeren Kurt Alfastsen får mulighed for en bolig tæt på. Foto: FROM

I kø til et fantastisk fællesskab

Solrød - 03. september 2021 kl. 14:37 Af Tekst og foto: Jesper From Kontakt redaktionen

Solrød: Hvis man skulle have en chance for at komme pænt frem i køen og derved få det bedste udgangspunkt for at vælge drømmeboligen, så handlede det om at stå klar foran Home Greve-Karlslunde torsdag kl. 10 - og ikke ét minut for sent!

- Er klokken 10, lød spørgsmålet fra Bovieran-direktør Lars Jacobsen.

- Nej, den er ét minut i.

Der skulle ikke være nogen slinger i valsen, da der skulle trækkes lod til rækkefølgen i køen til en af de 55 andelsboliger, som ældre-bofællesskabet i Solrød kommer til at bestå af.

Solen skinnede - og strålede om kap med de mange spændte og nervøse 55+ere, som var mødt frem for at deltage i lodtrækningen - og håbe på, at de kom så langt frem i køen, at de på søndag får mulighed for at sætte deres underskrift på drømmeboligen.

- Nummer 37, røber Per Mørkenborg fra Home og kigger rundt.

Der går lige et øjeblik, så dukker en kvinde frem, og med at stort smil kan fortælle, at det er hendes nummer.

Den heldige til at stå først i køen, er Charlotte Petersen fra Rødvig.

- Min mand Allan har fået en blodprop, så jeg er her alene for at sidde i kø, fortæller Charlotte lidt forfjamsket over den heldige lodtrækning.

- Jeg plejer ikke at være så heldig, griner hun.

Hun har det helt fint med, at det kræver at man sidde i kø i samlet 26 timer foran Home-butikken for at holde fast i førstepladsen.

- Jamen, jeg har sat tiden af til det. Jeg har kaffe, vand, mad og stol med. Og hvis det er det, der skal til, for at få drømmeboligen, så er det hele ventetiden værd.

64-årige Charlotte og 66-årige Allan bor i parcelhus i Rødvig. Charlotte arbejder i børnehave, men har taget ferie for at forfølge drømmen om deres næste bolig.

- Vi vil gerne væk fra den store have - og så søger vi fællesskabet i Bovieran. Ikke mindst, den dag een af os falder fra, forklarer Charlotte Petersen og kæmper med at komme igennem på mobiltelefonen til manden.

Det er på alle måder en meget specielt dag for Charlotte. For hendes svoger og svigerinde er også mødt frem for at trække et nummer.

Lidt efter kommer svogeren Kurt Alfastsen over til Charlotte:

- Vi blev trukket som nummer 13.

Han er oprindeligt fra Solrød, men bor nu i St. Heddinge.

- Vi vil rigtigt gerne bo tæt på hinanden - og så skal vi bare hygge, forklarer Kurt.

- Jeg vil ofre meget for at flytte til Bovieran. Det er det, vi vil. Væk fra hus på 175 kvm og stor have. Jeg er 61 år og kunne sådan set godt vente ti år med at flytte. Men det er jo nu, at chancen er der.

Både Kurt og hans hustru har endnu fem år på arbejdsmarkedet.

Med ryggen mod Home-butikken og solen i øjnene har ægteparret Vibeke Thomsen (74 år) og Niels Jørgensen (68 år) sat sig til rette i et par behagelige havestole.

De har i snart tredive år boet i patriciavilla i Snoldelev - og med en 1200 kvm. stor have. Men nu er tiden inde til at drosle ned.

- Det er nu, det skal være, selvom et bliver svært at skulle skille os af med mange af vores ting, fortæller Vibeke Thomsen.

Men de glæder sig.

- Bovieran betragter vi som et moderne alderdomshjem, er de enige om.

Hvis man holder ud i de 26 timer i køen, så er det tid på søndag klokken 9 til at booke den andelsbolig, man drømmer om - hvis den ikke lige er snuppet af en anden foran i køen.