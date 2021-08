Se billedserie Lige siden det første kommunalvalg i Solrød Kommune har partiet Venstre holdt godt fast i borgmesterkæden. Niels Hörup er den seneste af de fire borgmestre fra Venstre, som kommunen har haft siden 1970. Han pointerer selv, at uden den politiske vilje til at samarbejde er det svært at skabe gode resultater, der kommer hele kommunen til gavn. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: I Solrød er intet nyt godt nyt for Venstre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

I Solrød er intet nyt godt nyt for Venstre

Solrød - 10. august 2021 kl. 09:54 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Folkelige protester er ikke hverdagskost i Solrød Kommune.

Men da et komfortabelt flertal i byrådet for nylig besluttede, at kommunen skulle have et stort transportcenter på et hidtil hovedsageligt grønt område, førte det til demonstrationer foran rådhuset og beskyldninger om, at politikerne smadrede endnu mere af den grønne natur, som burde være Solrøds kendetegn.

De seneste år har også budt på store protester mod den udvidelse af det eksisterende biogasanlæg, som flertallet ligeledes stemte for.

I begge tilfælde red Venstre stormen af i et tæt samarbejde med flere af byrådets andre partier, og når der er kommunalvalg til efteråret, tyder alt på, at partiet stadig vil have borgmesterposten - som de har haft det siden Solrød Kommune blev en realitet i 1970. Tiden har budt på bare fire borgmestre, hvor den seneste, Niels Hörup, umiddelbart står til måske at kunne tage hul på sin femte byrådsperiode.

Hvis størstedelen af beboerne i Solrød Kommune altså stemmer, som de plejer i 2021.

Solrød Kommune blev til ved en sammenlægning af de fem kirkesogne Havdrup, Jersie, Karlstrup, Kirke Skensved og Solrød, der blev samlet til én kommune med cirka 9000 borgere i 1970. Her hed kommunens første borgmester Arne Hauggaard-Hansen (V). Kommunen kunne i 2020 fejre 50-års jubilæum med et indbyggertal, der var steget til over 23.000 borgere.

I den tid har landskabet i Solrød Kommune ændret sig radikalt.

I 1979 kommer S-toget til Solrød og binder dermed kommunen nærmere til hovedstaden, hvad der samtidig gør, at stationsbyen Havdrup mister lidt af sin postion som forbindelsesled.

De seneste år har også budt på flere udvidelser af den meget befærdede Køge Bugt Motorvejen, der skærer sig gennem kommunen.

Senest er den nye højhastighedsbane også blevet ført gennem kommunen, så der i dag nærmest er opstået en strandkommune langs de seks kilometer strand, kommunen dækker, og en slags landkommune, kendetegnet ved blandt andet Havdrup og Solrød Landsby.

Det afspejler sig dog ikke i den førte politik, hvor for eksempel Havdruplisten er tæt knyttet til Venstre, og Socialdemokratiet også har tradition for at være en del af flertallet.

Det seneste eksempel på politisk samarbejde er planerne for at kigge på at etablere en ny og mere moderne rådhusbygning, der skal afløse det nuværende rådhus fra 1974. Det var begyndelsen på det Solrød Center, der i dag er kommunens naturlige handelscentrum, knyttet til S-togslinjen.

Planen om et nyt rådhus, kaldet Borgernes Hus, har også mødt modstand blandt de faste kritikere af byrådsbeslutninger i Solrød Kommune, men planen har stadig et flertal af byrådsmedlemmer bag sig.

At det kan være svært at være i opposition til flertallet i Solrød Byråd ved Tonny Lauridsen, mangeårig medlem af det lokale Socialdemokratiet, alt for godt.

Tonny Lauridsen blev første gang valgt til byrådet i 1990 og har i sine sammenlagt 24 år i byrådet, ad to omgange, arbejdet sammen med samtlige borgmestre fra Venstre:

- Det kunne da til tider være en ørkenvandring for os, siger han med et grin og fortæller, hvordan han har oplevet, at uenighederne til trods, så er diskussionerne sket med respekt for hinanden:

- Jeg har oplevet alle borgmestrene som ordentlige mennesker, og jeg synes, at vi har haft nogle gode snakke om udviklingen af Solrød Kommune. Især da jeg kom i byrådet anden gang, havde Socialdemokraterne den holdning - som vi også er blevet kritiseret for - at hvis vi ville have indflydelse i byrådet, så var vi nødt til at arbejde sammen med Venstre: »If you can't beat them, join them«.

Han er for længst stoppet i lokalpolitik, men hans eget bud på, hvordan det er lykkedes Venstre at beholde borgmesterposten så længe, handler om det sikre valg.

Den siddende borgmester, Niels Hörup (V), fokuserer på det brede samarbejde, når man spørger ham, hvad der i hans optik har været vigtigt for udviklingen af kommunen, mens hans parti har haft borgmesterposten:

- Jeg ynder at bruge et citat, der lyder: »Ingen enkeltpersoner skaber store resultater alene«, og når vi taler om folkestyret i Danmark, så er det i Solrød Kommune koblet til en tradition for politisk samarbejde. Derfor mener jeg heller ikke, at man i Solrød kan hooke det op på, at Venstre alene har skabt resultater - for det handler om at bringe folk sammen i et fællesskab, så vi kan træffe de rigtige beslutninger. Min påstand er, at det er viljen til at samarbejde - hos alle partier - der har skabt resultater for Solrød Kommune gennem de seneste 51 år. Her har min tilgang til lokalpolitikken altid været at samarbejde og bruge tiden på at finde løsninger - fremfor at bruge den på ævl og kævl. Jeg tror på, at med samarbejde skaber man resultater for det nære fællesskab.

Niels Hörup pointerer også, at Solrød Kommune i 2021 langt fra ligner Solrød anno 1970 - hvor Venstre faktisk kun havde to mandater efter kommunalvalget. Her har nøglen til en god udvikling af kommunen i årene siden netop været viljen til i praksis at tilpasse sig og samarbejde om den lokale politik, vurderer han.

Hvis man spørger demokratiforsker Eva Sørensen fra Roskilde Universitet, så er den måde, man fører politik på i Solrød Kommune, faktisk ved at blive stilen i mange andre kommuner:

- Man ser faktisk en vækst i, hvad man kan kalde det samarbejdende folkestyre og mange steder er man gået væk fra de snævre alliancer, der bliver set som noget negativt.

Så er det selvfølgelig heller ikke en dårlig taktik fra det lokale Venstre, hvis de gerne vil blive på posten, pointerer hun:

- Det giver ro på bagsmækken, når der er lidt til alle og andre partier dermed føler ejerskab til den førte politik, som på den måde jo også afspejler ønskerne i befolkningen. Man tager luften ud af kritikken, når de andre partier også er med i aftalerne. Det gør, at byrådet nemmere kan arbejde og så accepterer man bredt, som her, at Venstre får lidt mere at skulle have sagt og sidder længere som regeringsparti.

Eva Sørensen kan dog også se faldgruben ved, at ét parti kan sidde på borgmesterposten så længe uden de store udfordringer.

- De risikerer at »løbe tør for politik« og blive for magtfuldkomne - hvis man ikke er gode til at inddrage hele byrådet og få fornyet politikken, måske ved øget borgerinddragelse, som det er sket flere steder. Det sunde ved vores demokrati er jo, at hvis »regeringspartiet« bliver for dovne, så risikerer de at få én på torsken af vælgerne, vurderer hun.

Men hvis Venstre i Solrød altså bare fortsætter med at have flertallet bag sig, så vil de sandsynligvis også bevare borgmesterkæden efter kommunalvalget.