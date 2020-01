Se billedserie Man er nødt til selv at yde en indsats, men ens læring hænger også i høj grad sammen med fællesskabet i klassen og lærerens vejledning, siger David Carlø fra 3.b.

Hvad skal man vælge?

Solrød - 22. januar 2020 kl. 10:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er mange gode og forskellige muligheder. Derfor gør mange unge et grundigt stykke arbejde med at undersøge, hvilken vej de skal vælge. Det betyder blandt andet, at mange hundrede unge lagde vejen forbi Solrød Gymnasium mandag aften d. 20.01.2020. Her var alle velkomne til Åbent hus, hvor man både kunne få et indtryk af hverdagen på et gymnasium og overblik over alle de muligheder, som en HF- eller STX-studentereksamen giver.

Når man skal lære noget nyt, kræver det at man selv gør en indsats. Når et lille barn skal lære at cykle, bliver det nødt til at øve sig. Typisk har det brug for hjælp fra én, der både ved hvordan man cykler, har kræfter til at støtte cyklen og som kan holde humøret oppe undervejs i processen. Måske skal der også plaster og knus til, når barnet skraber hul på knæet, men som i alle andre sammenhænge kan fejl være en kilde til læring, når det sker i et trygt miljø. Og de allerfleste børn bliver både glade og stolte, når deres far eller mor slipper cyklen, og de kører selv. På samme måde skal både HF- og STX-elever yde en indsats for at få fagene til at åbne sig. Men de er ikke alene, når de ser de nye cykler an og forsøger at balancere i stadig højere hastighed. Egen indsats, vilje og engagement spiller nemlig sammen med både kammerater og lærere, som har afgørende betydning for, hvordan man kommer i mål med sin eksamen. David Carlø fra 3.b beskriver det sådan her. - Man er nødt til selv at yde en indsats, men ens læring hænger også i høj grad sammen med fællesskabet i klassen. Man lærer både noget ved at arbejde med lektierne hjemme, men man er også afhængig af samarbejdet i klassen. Her spiller lærerne også en vigtig rolle, fordi de guider klassen i den rigtige retning.

Til åbent hus på Solrød gymnasium blev begge pointer tydelige. Skolens rektor Bjarne Thams gjorde det klart, at dørene ikke kun er åbne en vinteraften i januar, men de er åbne for alle, som kan og vil tage en gymnasial uddannelse. Og hvis man søger ind, bliver man en del af et fællesskab af helt overvejende motiverede og engagerede elever. Fx var over 25% af skolens elever frivilligt mødt ind til åbent hus for at være med til at hjælpe næste årgang med at kunne vælge, hvor de skal være og hvad de skal lave efter sommerferien.

Diana, Selin og Julie fra 2x fortalte, at de gerne ville bruge en aften på skolen, fordi de selv havde fået meget ud af at være til åbent hus, da de skulle vælge ungdomsuddannelse. De mener også, at det er vigtigt for kommende elever at kunne tale med nogle elever om, hvordan det egentlig er at gå i gymnasiet. Og så er det bare hyggeligt, at samarbejde med lærerne om at besvare gæsternes forskellige spørgsmål. For skolens lærere var selvfølgelig også med til at introducere og sætte ansigt på hvordan man på gymnasiet arbejder med tysk, samfundsfag og bioteknologi i 2020. Den lange række af elevudvalg og frivillige faglige fællesskaber kunne man så snuse til efter interesse, så de unge forhåbentlig herefter får lettere ved at træffe deres eget uddannelsesvalg.