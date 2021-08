Det første informationsmøde om et eventuelt Borgernes Hus på stationspladsen holdes torsdag 19. august klokken 17 i Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter.

Send til din ven. X Artiklen: Hvad skal et Borgernes Hus indeholde? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvad skal et Borgernes Hus indeholde?

Solrød - 11. august 2021 kl. 14:38 Kontakt redaktionen

Som vi tidligere har fortalt i DAGBLADET, så skal det kommende byråd i 2022 beslutte, om Borgernes Hus (af nogle bare kaldt et nyt rådhus) bliver en realitet, når der er et grundigt beslutningsgrundlag.

Nu har borgerne mulighed for at komme med ideer til, hvilke funktioner et muligt Borgernes Hus i Solrød Kommune skal indeholde. Fra onsdag 18. august til 30. september kan man komme forbi dialogvognen ved Stationspladsen i Solrød og bidrage med spændende ideer og få besvaret spørgsmål om Borgernes Hus. Man kan også høre nærmere om status for projektet og hele processen ved et informationsmøde 19. august. De kommende måneder vil der være en lang række andre dialogmøder og workshops, hvor borgerne kan komme med input til projektet.

Som startskuddet til en bred inddragelse af borgere, foreninger og erhvervsliv opsætter Solrød Kommune en dialogvogn ved Stationspladsen i Solrød, hvor man kan kigge forbi og fortælle nærmere om, hvilke funktioner og rammer man ser i et muligt Borgernes Hus, eller få besvaret spørgsmål, man har til projektet.

Dialogtraileren er åben hver mandag kl. 12.30-16.30, tirsdag kl. 08.30-11, onsdag kl. 12-15 og torsdag kl. 15-18 og bemandet af programleder for Borgernes Hus, Søren Warthoe.

Derudover har man mulighed for at deltage i et informationsmøde, hvor man blandt andet kan høre nærmere om de overordnede ideer bag Borgernes Hus, hvad der er besluttet, og hvilke dialogmøder og workshops du kan deltage i i løbet af efteråret.

Det første informationsmøde bliver afholdt torsdag 19. august kl. 17-18.30 i Aktivitets- og Frivilligcenteret og vil blive styret af programleder Søren Warthoe. Borgmester Niels Hörup byder velkommen. Grundet Covid-19 er der stadig restriktioner og krav til afstand, der skal overholdes, for at vi bedst kan passe på hinanden, og derfor er det nødvendigt, at man tilmelder sig mødet ved at sende en mail til borgerneshus@solrod.dk senest 18. august kl. 12.

Dialogvognen og informationsmødet er kun starten på en bred inddragelse af borgere, foreninger og erhvervsliv, som skal sikre, at så mange som muligt for mulighed for at komme med ønsker og ideer til et muligt Borgernes Hus. Der vil i løbet af de kommende måneder blive afholdt en række åbne dialogmøder og workshops, som alle borgere i Solrød Kommune kan deltage i. Man vil inden længe kunne finde dem på borgerneshus.solrod.dk under "Vær med".

From