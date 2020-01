Hunden Lulu kan hjælpe børn med læsevanskeligheder.

Hund hjælper børn med læsevanskeligheder

Solrød - 10. januar 2020

Solrød Bibliotek tilbyder læseforløb for børn med læsevanskeligheder.

Forløbet er et samarbejde med Foreningen Læsehunde og du kan efter denne lørdag planlægge dit forløb med læsevejleder Helle.

Op mod 15 procent af danske skolebørn har en læseudfordring og mange af dem har samtidig mistet lysten til at læse. Forældre oplever , at det kan være svært at motivere sit barn til at øve læsningen hjemme. Når bogstaverne driller, forsvinder lysten til at læse, ligesom det kan gå ud over barnets skoleglæde og selvtillid.

En læsehund kan være med til at gøre børnene trygge og give dem mod på at begynde at læse igen. Kom og mød Lulu og læsevejleder Helle og se om det er noget for dig at læse bøger for Lulu.

En læsehund er en venlig og børneglad hund, der motiverer børn til at læse. Vores læsehund Lulu er med til at skabe en positiv og anderledes læseoplevelse her på biblioteket.

For at et barn skal kunne deltage i et læseforløb med læsehunden Lulu lægger vi vægt på at barnet skal være mellem 6-12 år, være elev i 1.-5. klasse, have knækket læsekoden og kunne læse små ord.

Læsehunden Lulu er glad og kælen og elsker historier. Lulus mor hedder Helle og arbejder som lærer og læsevejleder.

For Helle giver det god mening at bruge Lulu til at hjælpe andre. Nu glæder Lulu sig til at møde børn, der vil læse højt for hende og nusse hende bag de bløde ører. Så hvis dit barn har lyst til at læse en historie for Lulu, så er hun klar til at lytte.

Ingen tilmelding, bare mød op.