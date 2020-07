Humanitær eftersøgning: Ældre mand bortgået fra bopæl

Her skriver man, at den eftersøgte mand er 170 centimeter høj, har gråt hår, og at hans aktuelle påklædning er ukendt. Han er ikke blevet set siden cirka klokken 05.00 mandag morgen, hvor han forlod sin bopæl.

Politiet skriver yderligere, at man har flere hundepatruljer ude for at lede efter manden, og at man har sendt en helikopter i luften. Ordensmagten opfordrer ligeledes borgere i området til at tjekke afsides liggende bygninger/områder.