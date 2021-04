Fra venstre bestyrelsesformand Frank Djelert, centerchef Susanne Kaihøj og borgmester Niels Hörup. Foto: Solrød Kommune

Hörup til centerkaffe og coronasnak

Solrød - 14. april 2021 kl. 09:03 Kontakt redaktionen

Som kommunens største handelstandforening med cirka 100 medlemmer har Solrød Centerforening naturligvis haft konsekvenserne af coronakrisen tæt inde på livet, og det var da også et af de helt store samtaleemner, da borgmester Niels Hörup besøgte foreningen.

Det skriver Solrød Kommune i en pressemeddelelse.

Sammen med blandt andre centerchef Susanne Kaihøj, bestyrelsesformand for Solrød Centerforening Frank Djelert og en repræsentant for Erhvervshus Sjælland, der varetager den specialiserede erhvervsindsats i kommunen, drøftede borgmesteren kommunens erhvervsservices' mulighed for at facilitere foreningens arbejde for at styrke detailhandlen. Der blev i den forbindelse bl.a. talt om øget digitalisering og nethandel og om Erhvervshus Sjællands mulighed for at hjælpe med sparring og webinarer.

- Der er ingen tvivl om, at coronakrisen har været hård ved erhvervslivet, men der er heldigvis mange erhvervsdrivende, som har formået at klare denne svære tid, og jeg kan høre på Solrød Centerforening, at engagementet og lysten til at understøtte de erhvervsdrivende i Solrød Center heldigvis ikke har lidt et knæk under krisen, siger Niels Hörup.

Virksomhedsbesøg er et af flere initiativer, som Solrød Kommune gør brug af for at få viden om og inspiration til, hvordan kommunens erhvervsservice bedst muligt kan understøtte virksomhederne i at skabe vækst og udvikling, som sikrer lokale, private arbejdspladser. Ud over borgmester Niels Hörup er der ved virksomhedsbesøgene også en repræsentant fra kommunens erhvervsservice i Solrød Kommunes jobcenter.

- Solrød Kommune har et rigtig godt samarbejde med Solrød Centerforening, og vi deler en fælles interesse om at støtte op om vores bymidte som et sprudlende og indbydende samlingssted, hvor borgerne har lyst til at færdes. Derfor er det også vigtigt, at kommunens virksomhedskonsulenter og repræsentanter fra fx Erhvervshus Sjælland ved besøg som dette får et bedre grundlag for at kunne understøtte det lokale erhvervsliv, siger Niels Hörup.