Se billedserie Niels Hörup forklarer, at Venstre er på vej med flere nye måder at inddrage borgerne på.

Hörup: Vælgerne får den rene vare

Solrød - 23. august 2021 kl. 08:07 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Ved det seneste valg var Venstre i valgforbund med Havdruplisten og Dansk Folkeparti, men begge de to partier og lister har valgt at indgå nye valgforbund til det kommende valg. Dansk Folkeparti går med Liberal Alliance og Nye Borgerlige, og i går meddelte Havdruplisten, at lokallisten også vil noget andet og er gået i teknisk valgforbund med Det Konservative Folkeparti og De Radikale. De tre partier peger på konservative Jan Færch som borgmester.

De eneste, der mangler at melde ud, er Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, men det er mest sandsynligt, at de tre partier går i valgforbund sammen.

Det efterlader Solrøds nuværende største- og borgmesterparti uden valgforbund.

Fælles for de nye valg er, at partierne ønsker en ny retning for Solrød med mere borgerinddragelse, end der er i dag, ifølge dem. Solrøds borgmester og Venstres borgmesterkandidat, Niels Hörup, synes valgforbund er en god ide, men Venstre er også klar til at gå til valg uden andre.

- Jeg tager de øvrige partiers valg, og hvem de peger på til efterretning. Det er vælgerne på valgdagen, der sammensætter byrådet, og så er det det nye byråd, som finder frem til, hvem der skal være borgmester. Jeg synes valgforbund er godt, da det først og fremmest handler om at undgå stemmespild. Det kan sikre en ekstra byrådsplads, da stemmerne går til andre, og man kan også undgå at tabe et mandat, siger Niels Hörup, der godt er klar over, at lommeregnerne gløder i denne tid, når partierne skal prøve at regne sig frem til, hvordan de ca. 18.000 vælgere i Solrød sætter deres kryds, tror man på frem- eller tilbagegang og tage højde for landspolitiske vinde med mere.

Niels Hörup giver et par eksempler på, hvad valgforbund har betydet. I 2013 fik Havdruplisten Liberal Alliance i byrådet ved deres valgsamarbejde. 2017 kom De Radikale i byrådet på valgsamarbejdet med Socialdemokratiet, SF og Alternativet.

- Vælgerne får den rene vare nu i forhold til Venstre. Mit ønske er, at man stemmer personligt. Vi skal vælge et byråd, som skal omsætte drømme til virkelig og skal håndtere de udfordringer, der er. Vi får igen voldsomme tæsk i Solrød på den kommunale udligningsordning, så det vil også i de kommende år handle om at prioritere, om det er populært eller ej, siger Solrøds nuværende borgmester.

Borgmesteren har fået skudt i skoene, at Venstre ikke har sørget for borgerinddragelse, og Liberal Alliances Emil Blücher mener, det er på tide med et skift, da der er gået for meget bykonge i Niels Hörup. Til det siger borgmesteren.

- Den største borgerinddragelse er kommunalvalget. Ved kommunevalget får vi mandat fra vælgerne. Borgerne vælger nogen til at varetage byrådsopgaven. Gør du det godt, så bliver du genvalgt, gør du det skidt, så er det ud af klappen. Det er det herlige ved demokrati. Det har jeg den allerstørste respekt for, siger Niels Hörup.

Borgmesteren er ikke enig i, at det er forvaltningen, der styrer ej heller kun Venstre.

- Det er byrådet og ikke forvaltningen, der bestemmer, så den køber jeg ikke. Man skal lige huske. Venstre har ikke suverænt flertal. Venstre har 8 ud af 19. Jeg går fortsat efter brede politiske aftaler. Ved valget i 2017, der var det alle byrådsmedlemmer, der var med i konstitueringen og dermed pegede på mig. Altså 19 ud af 19. Generelt har der været bred opbakning. Jeg tror på samarbejde. Christiansborg retorik kan man ikke fylde ind i Solrød, slår Hörup fast.

Borgmesteren melder, at man fra Venstres side er frisk på at prøve forskellige og nye former for borgerinddragelse af. Venstre går faktisk til valg på nye former for borgerinddragelse. Blandt andet vil man etablere borgerlaboratorier.

- Vi vil under overskriften "Solrød for Fremtiden", præsentere et projekt, hvor interesserede borgere kan mødes omkring enkeltsager med henblik på at udarbejde et grundlag for efterfølgende beslutning i byrådet, forklarer Niels Hörup.