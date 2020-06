Send til din ven. X Artiklen: Hørecenter rykker ind i nye lokaler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hørecenter rykker ind i nye lokaler

Solrød - 09. juni 2020 kl. 10:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgere i og omkring Solrød får bedre mulighed for at samle deres sundhedsbesøg, når Audikas Hørecenter i Solrød, der i den seneste årrække har været en del af centergaden i Solrød Center, får nu nyt liv på ny central placering kun 500 meter væk fra den nuværende lokation.

Allerede tirsdag 9. juni åbner Audika dørene til de helt nye og topmoderne lokaler, mens det officielle åbent hus-arrangement finder sted den 2. og 3. juli, hvor der vil være kaffe, kage, mulighed for en uforpligtende snak med hørespecialisten og gratis høretest til alle besøgende.

Spørger man regionschef for Audika på Sjælland, René Machel, rummer den nye placering på Solrød Strandvej gode muligheder for, hvad han omtaler som et fælleshus, der samler gøremål inden for kropspleje og velvære.

- Vi har været rigtig glade for tiden i Solrød Center. Grunden til vi har valgt at rykke butikken længere ned ad vejen, handler om de naboer, vi kommer til at få. På samme matrikel ligger både et center for fodterapi, fysioterapi, massage og meget mere, hvilket gør, at mange af vores kunder, der kommer fra hele Sydkysten, kan samle deres gøremål inden for kropspleje og velvære. Samtidig tilbyder den nye placering endnu bedre parkeringsforhold, hvilket har været vigtigt for os, forklarer regionschef for Audika på Sjælland, René Machel.

De to lokale hørespecialister fra Solrød og Greve, Julie Balsløv og Osman Nemli, fortsætter i den nye butik. Her skal de hjælpe den store del af den voksne danske befolkning, der døjer med nedsat hørelse og ubehandlet høretab.

Ifølge tal fra Høreforeningen lider hver sjette dansker af nedsat hørelse, næsten halvdelen af alle danskere over 50 år har svært ved at forstå, hvad der bliver sagt, hvis der er støj i baggrunden. Der er derfor god grund til at lægge vejen forbi det nye hørecenter på Solrød Strandvej til en uforpligtende snak med en af de to hørespecialister om høretab generelt og de mange fordele ved de moderne høreapparater, der i dag findes.

- Rigtig mange danskere døjer med nedsat hørelse, og vi ved også, at det i gennemsnit tager fire år, fra høretabet opstår, til danskerne gør noget ved problemet. Vi byder derfor gerne på en kop kaffe, så vi kan fortælle om de muligheder, vi i dag har. Derfor er vi også glade for, at det vil være kendte ansigter man stadig møder i butikken i Solrød. De er en del af lokalmiljøet og skaber en tryg førstegangsoplevelse, da det for mange kan virke grænseoverskridende at få tjekket deres hørelse, siger René Machel.