Her åbner vaccinationscenter

I første omgang bliver det et tilbud kun for særligt sårbare borgere. Det er dem, som har svært ved at transportere sig til een af regionens seks og allerede fungerende vaccinationssteder.

»Regionens aktuelle initiativ er derfor tilpasset de mennesker, Sundhedsstyrelsen definerer som gruppe 2 og 3, det vil sige borgere over 65 år med pleje og hjælp i hjemmet samt borgere over 85 år. Netop disse grupper tilbydes nu, fra uge 10, vaccination på et vaccinationscenter i deres egen kommune.«

- Her og nu gælder det udelukkende for den gruppe af borgere, der har allermest brug for vaccination tæt på eget hjem. Vi giver dem et særligt tilbud, fordi afstanden til et af de seks eksisterende vaccinationscentre kan være den barriere, der forhindrer vaccination - det vil vi ikke tillade. Som region har vi pligt til at yde en ekstra indsats for netop denne gruppe borgere, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.