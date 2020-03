Se billedserie - Det kan da også være, at der er nogle af borgerne i byen, der åbner vinduet og tænker, at jeg er skrupskør, griner Kristine Stricker Hestbech, som på søndag erstatter gudstjenesten med at gå op i kirketårnet og synge ?I østen stiger solen op?. Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Havdruppræst synger fra kirketårnet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Havdruppræst synger fra kirketårnet

Solrød - 21. marts 2020 kl. 05:30 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg har det så elendigt med, at kirken er låst - og netop i denne tid, hvor mange har behov for at søge trøst. Så jeg tænkte: Hvad gør jeg så.

Sognepræst Kristine Stricker Hestbech tog en frisk beslutning:

- Jeg går da op i kirketårnet og synge ud til folk hver søndag, og vil så bede til at nogle af borgerne vil synge med. Eller bare klappe bagefter. Kirkens klokker vil ringe klokken 10.55, og klokken 11 vil jeg så synge "I østen stiger solen op". Måske burde jeg have en megafon, men jeg har en skammel med derop, så jeg kan læne mig lidt ud, mens jeg synger, fortæller præsten.

Hun håber at er ikke kun bliver lyttet på sangen, men også meget gerne sunget med.

- Det kan da også være, at der er nogle af borgerne i byen, der åbner vinduet og tænker, at jeg er skrupskør. Men hvis jeg kan få folk til at smile lidt, så er det det hele værd, griner Kristine Stricker Hestbech.

Når sangen rinder ud, vil præsten lyse velsignelsen over land og by.

Ideen med at synge fra tårnet, har præsten i Gl. Havdrup selv fundet på.

- Ideen blev simpelthen fostret af, at jeg havde det så elendigt over, at kirken er lukket, mens coronavirusen er i omløb. Og jeg tænkte så: Hvordan kan jeg så være til stede.

Der er i det hele taget meget, som er blevet ændret inden for den sidste tid. Først kom meldingen om, at der ikke måtte være så mange i kirken samtidigt. Så her var planen i Gl. Havdrup Kirke, at enten ville man holde konfirmationer i kirken med fire konfirmander ad gangen, eller også ville man henlægge konfirmationer til udendørs.

- Jeg sagde til konfirmanderne: Ved I hvad, så holder vi bare et brag af en fest i min have. Men så kom beskeden fra biskoppen om, at alle forårets konfirmationer skulle rykkes. Det har jo forandret sig fra dag til dag. Havde du spurgt mig for bare en uge siden, havde jeg sagt nej nej til spørgsmålet om at konfirmationerne skulle aflyses. Nu er det det eneste rigtige, og lkangt de fleste har taget beslutningen fint, forklarer sognepræst Kristine Stricker Hestbech.

Konfirmationerne er nu flyttet til 5., 6., 12. og 13. september.