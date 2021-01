Send til din ven. X Artiklen: HavdrupListen: Vi arbejder for at bevare Havdrups dna Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

HavdrupListen: Vi arbejder for at bevare Havdrups dna

Solrød - 14. januar 2021 kl. 06:51 Kontakt redaktionen

Havdrup er et dejligt og attraktivt sted at bo, og vi ønsker naturligvis, at arbejde for at bevare Havdrups dna, som en stationsby med grønne arealer og "højt til himlen".

I Havdrup er der en speciel ånd og sammenhold blandt borgerne, og det ser vi f.eks. i forbindelse med opbakning til arrangementer i byen, medlemstal hos foreningerne, hjælpsomheden blandt borgerne og ikke mindst til borger/byrådsmøder, hvor rigtig mange møder op og deltager i den demokratiske debat.

Med denne ånd kan vi sammen skabe endnu mere udvikling i byen.

HavdrupListen ønsker at gøre dette i tæt samarbejde med borgerne. Vi har blandt andet fokus på tidlig og reel borgerinddragelse når der er forslag som vedrører Havdrup og borgerne.

I den seneste tid har debatten bl.a. drejet sig om udstykning af grunde til byggeri, og det er HavdrupListens opfattelse, at der ikke skal bygges højhuse, da det falder ved siden af byens DNA. Igennem de sidste mange år er der blevet udstykket grunde til byggeri. Kig bare på Bakkelund, Søvænget, Smedehusene, Skolevænget, Havdrup Vest, mm. Den udbygning har beriget Havdrup med et byggeri der flugter med Havdrup´s DNA, og så er byen blevet beriget med nye borgere, som er med til at gøre Havdrup til den by som den er, og det har en positiv indflydelse på bl.a. skolen, forenings og forretningslivet mm.

Her er en afbalanceret og fornuftig udstykning af grunde vigtig. Den mulighed har vi nu fået med regeringens udpegning af de nye områder for boligudbygning.

Endnu flere nye borgere ønsker at flytte til byen, og mange ældre og unge ønsker mindre boliger tæt på centeret, hvor der er indkøbsmuligheder, offentlig transport, læge, apotek m.v.

Specielt mange ældre ønsker at blive i byen, hvor de har boet hele Deres liv. Men Deres hus og have er blevet for uoverskueligt og de ønsker derfor en mindre bolig og gerne tæt på bymidten. Det skal vi sørge for er muligt. Samtidig flytter nye og unge familier ind i de store huse, og det er godt for både det nære miljø og for økonomien.

Nu er det heldigvis sådan at Havdrup oser af grønne områder både i byen og lige uden for byen, man skal blot kigge den rette vej og sådan skal det også fremover være.

Men indimellem er det svært at se skoven for bare træer...bogstavelig talt.

Henning Christiansen

Byrådsmedlem Havdruplisten