Havdrup Skole bød indenfor

- Vi har glædet os meget til i dag! Det er tredje år, vi afholder Åbent hus for alle interesserede i kommunen, og det er en unik mulighed for børnenes familier for at se, hvad vi arbejder på i årets løb. Samtidig kan vi se, at børnene nyder at have 'besøg' af deres forældre her på skolen, og de er meget stolte over at vise, hvad de har lavet, fortæller Pernille Holmberg, der er skoleleder på Havdrup Skole.