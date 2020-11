Har du set tyve på Kratvænget?

Onsdag klokken 12.50 fik politiet en anmeldelse om et indbrud i en villa på Kratvænget, idet en rude var blevet knust for at skaffe sig adgang i et tidsrum fra kl. ca. 08.15 og indtil anmeldelsestidspunktet, hvor beboeren kom hjem. Villaen var blevet gennemrodet, og fra stedet var der stjålet bl.a. spiritus, krystalglas, sølvtøj, håndklæder og flere kufferter, hvoraf en var blå. Politiet kørte til stedet for at undersøge villaen for tekniske spor efter indbruddet, som to mænd måske kan mistænkes for. Et opmærksomt vidne så to mænd gå ad Kratvænget og videre ad Kildebrogårdsvej, hvor mændene forsvandt.