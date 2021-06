Kunne det friste at gå ind i lokalpolitik, så er det en god idé at møde til informationsmødet 16. juni. Foto: Jesper From

Har du en byrådskandidat i maven?

Tirsdag 16. november er der kommunalvalg og dermed også valg til Solrød Byråd. Går du og overvejer at stille op som kandidat til byrådet, så har du mulighed for at blive introduceret til Solrød Kommune og byrådsarbejdet på et informationsmøde onsdag 16. juni kl. 17-18.30. Mødet finder sted i kantinen på Solrød Rådhus, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.

Alle, som har ret til at stemme, har også mulighed for at stille op som kandidat. Man kan læse mere om betingelserne for at stemme og dermed også for at stille op som kandidat på Solrød Kommunes hjemmeside under fanen Valg.