Har du behov for nødpasning?

Fra mandag 16. marts og to uger frem er X-klasserne og Heldagsskolen lukket ned. Men der vil blive etableret nødpasning til de forældre, der varetager kritiske jobfunktioner og enlige forsørgere, der ikke har andre pasningsmuligheder.

Kommunen opfordrer alle forældre til selv at finde pasningsløsninger. Bedsteforældre bør ikke passe børn, hvis de er særligt sårbare over for COVID-19 eller tilhører risikogruppen.