Hans Odders sidste dag i byrådet - men ikke uden diskussion

Solrød - 16. februar 2021 kl. 11:01 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Solrød: diskussion og forskellige opfattelser.

Således kunne Emil Blücher (LA) ikke se, at det lovmæssige grundlag for, at han kunne udtræde, var til stede. Det begrundede han med nogle udtalelser Hans Odder har haft i dagspressen, hvor han blandt andet er citeret for at »Jeg gider ikke mere«,

- Man kan altså ikke udtræde af byrådet, fordi »man ikke gider mere«, pointerede Emil Blücher.

- Det er for let købt. Derfor kan jeg ikke støtte indstillingen.

Den holdning stod Blücher dog helt alene med.

- Vi skal forholde os til, hvad der står i sagsfremstillingen, og ikke hvad der står i pressen. Hans har et stort projekt i gang på vandværket. Men det er op til Emil, om han tror på Odder eller ej, sagde Jan Færch (K).

- Jeg kan hurtigt finde tyve eksempler i pressen, som ikke er juridisk dækkende, lød det fra borgmester Niels Hörup (V).

Emil Blücher gav ikke så let op:

- Jeg henviser til valgloven. Hans siger decideret, at han ikke gider mere. Jeg har ikke hørt, at han skulle være fejlciteret. Men jeg under Hans sit otium.

Emil Blücher kunne som den eneste ikke støtte Odders udtræden.

Hans Odders byrådskolleger havde et stort behov for at give det nu forhenværende byrådsmedlem nogle gode ord med på vejen.

- Tak for et flot arbejde for alle Solrøds borgere. Du bliver savner som byrådskollega, og når Strandens Hus står færdigt, så giver jeg den første omgang, lød det fra Henning Christiansen fra HavdrupListen.

Hans Odder har siddet i byrådet siden 2010.

- Man er aldrig i tvivl om din holdning - og det har jeg selv mærket indtil flere gange. Tusind tak for en kæmpestor indsats og for dit bidrag til udviklingen af kommunen. Du har været flittig, sagde Niels Hörup.

- Som politiker skal man lægge ører til en del. Det gælder om også at rumme dem, som ikke har stemt på én. Facebook fylder meget ind imellem. Der er langt mellem roserne på facebook. Men vi er mange, der er taknemmelige for din indsats. Du vil huskes, som ham, der sagde tingene klart og tydeligt og fakta-baseret. Dit iltre temperament kan vi altid tage en anden gang, lød det med et skævt smil fra Jan Færch (K), som var igennem på byråds-skypemødet fra sin bil. Det viste, sig at han holdt lige uden for Hans Odders arbejdsplads. Så efter de rosende ord var han i firspring inde hos Hans med en farvelgave.

Også Emil Blücher havde behov for at sige et par ord:

- Vi har været ret uenige gennem tiden. På trods af det, har jeg ikke været i tvivl om, at du ville kommunens bedste.

Hans Odder er kendt for sit temperament - og det er Bo Nygaard Larsen (R) også.

- Grunden til at vi ind imellem farer i flint er nok, at du og jeg er ens. Vi har en pokkers stædighed - og slår det gnister, sagde Bo Nygaard Larsen.

- Du skal have ros for at være ærlig og seriøs - og for din ordnetlighed. Byrådet bliver en profil fattigere, mente Brian Mørch (DF)

- Ind imellem bliver du liiiige stædig nok. Men vorss styrke, Hans, er at fine nogle, vi kan bruge vores temperament på, sagde Jonas Ring Madsen (S)

- Du er et af de mennesker, som giver mig mest respekt, selvom vi har forskellige politiske udgangspunkter, var ordene fra Henrik T. Larsen (SF)

Inden Hans Odder fik det sidste ord, så syntes Niels Hörup lige, han havde behov for at sige:

- Du har et ordforråd, som Kaptajn Haddock.

Det tog Odder formentligt også som ros.

- Jeg synes, de 11 år i byrådet er gået hurtigt. Tak for kampen - og til de fleste for et godt og konstruktivt samarbejde. Det har været en sand fornøjelse, sagde Hans Odder, som nu overlader pladsen til Morten Scheelsbeck.