Om natten den 18. marts brændte et af rækkehusene i Timianhaven ned, endnu inden det var færdigbygget. Branden var påsat. To håndværkere, der arbejdede på byggepladsen, er tiltalt for brandstiftelse i sagen. De nægter sig begge skyldige. Foto: Jesper From

Send til din ven. X Artiklen: Håndværkere tiltalt for brandstiftelse: Blev selv voldsomt forbrændt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Håndværkere tiltalt for brandstiftelse: Blev selv voldsomt forbrændt

Solrød - 06. november 2020 kl. 14:16 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Midt om natten den 18. marts 2018 bliver en stærkt forbrændt mand sat af foran skadestuen på Hvidovre Hospital. Han har alvorlige brandsår på mere end en tredjedel af kroppen, hans tøj er smeltet og han skriger af smerte.

Samme nat brænder et endnu ikke færdigbygget rækkehus i Timianhaven i Havdrup ned. I nabohuset er der forsøgt tændt ild.

Disse to hændelser er omdrejningspunktet i en retssag, som er under behandling ved Retten i Roskilde. Her er to mænd på 26 og 39 år tiltalt for brandstiftelse. De nægter sig skyldige.

Uenige om byggeri

De to mænd er begge ansat i et lille håndværkerfirma, som er en af underentreprenørerne på byggeriet af Timianhaven.

I tiden op til den 18. marts opstår der uenighed mellem håndværkerfirmaet og hovedentreprenøren om tidsfrister på arbejdet. Foråret 2018 har været overordentlig regnfyldt, og det våde vejr og deraf følgende mudder på byggepladsen har forsinket hele byggeriet. Situationen er presset.

Få dage før branden modtager håndværkerfirmaet en mail fra hovedentreprenøren, der advarer om, at forsinkelsen kan betyde, at det lille firma skal betale dagbøder. De risikerer også, at dele af betalingen i millionkontrakten vil blive holdt tilbage.

Men håndværkerfirmaet føler sig uretfærdigt anklaget, for de mener selv, at de er forud for kontrakten og har opfyldt det, de skulle. Det forklarede den 39-årige tiltalte i retten.

Tiltalt: Ingen sammenhæng

Men den 39-årige afviste, at denne tvist mellem det firma, han har været ansat i, siden det blev stiftet, har noget at gøre med, at det var ham, der søgte akut hjælp for sin alvorlige forbrænding omkring klokken 2 om natten på Hvidovre Hospital. Samtidig med at det brændte på Timianhaven.

I retten ville den 39-årige mand hellere beskrive sine forfærdelige smerter, end at svare på anklagerens konkrete spørgsmål om, hvordan han var blevet forbrændt.

- Jeg kan huske, at jeg ligger i et badekar. Der kommer dråber af vand på mig, som mærkes ekstremt smertefuldt. Lige efter det er jeg væk. Jeg tror, jeg er væk i to-tre dage. Senere finder jeg ud af, at jeg ligger i et specielt rum, hvor jeg har ligget i koma i to dage, sagde manden, der bor i Hvidovre.

Det var mens, han var indlagt på traumeafdelingen på Rigshospitalet, hvor han blev overført til kort efter ankomsten til Hvidovre Hospital.

Men han kunne intet huske om, hvordan han var kommet i kontakt med ild den nat. Han kunne kun huske i glimt at se sin familie.

- Det er kun brudstykker, jeg har i hovedet, jeg kan ikke huske forløbet. Jeg kan huske hjem, familie, søstre, gråd. Jeg føler, at jeg kører, så var jeg hjemme. Bil, kør, hjem, familie, gråd. Jeg har det som flashbacks, sagde den 39-årige mand, der dog afviste ganske bestemt, at han den søndag nat skulle have været i Timianhaven.

Snobrød om natten

Men hvad der var foregået den nat forud for klokken to, havde sagens anden tiltalte en forklaring på. De havde været i gang med at bage snobrød hjemme i den 39-årige mands kolonihavehus i Brøndby. Det fortalte den 26-årige mand, da han blev afhørt i retten.

Den 26-årige mand, der er fra Smørum, arbejdede også i håndværkerfirmaet. Derudover var han også gode venner med den 39-årige mand.

- Vi havde kørt noget affald på genbrugspladsen. På et tidspunkt finder vi på, at vi vil hygge os med snobrød i haven, så vi lavede dej og gik ud for at tænde op, sagde den 26-årige.

Men han kunne ikke nærmere forklare, hvordan det gik til, at den 39-årige mand dels blev så alvorligt forbrændt, og dels hvorfor han var brændt på både forsiden og bagsiden af kroppen.

- Han stod måske foroverbøjet, da han skulle tænde bålet. Der gik bare ild i det hele. Jeg kan ikke sige, hvor det startede. Det var bare bang, så startede det. Det gik stærkt, forklarede den 26-årige mand, som kørte kammeraten til Hvidovre Hospital.

Dna og brændt tøj

Politiet har under en ransagning ganske rigtigt fundet rester af et bål i haven i den 39-åriges kolonihavehus. Her fandt de også en cola- flaske med rester af benzin i.

Men der er også blevet gjort fund på brandstedet i Timianhaven.

Det ene af rækkehusene udbrændte totalt. Herved skete der skader for cirka 2,2 millioner kroner. Efter branden blev tomten undersøgt af specialister fra politiets brandtekniske center.

Her konkluderer teknikerne, at branden er antændt med benzin ved hjælp af en lighter. Man finder tre tomme, grønne benzindunke, og der lugter kraftigt af benzin. På en af disse benzindunke finder man et dna-match med den 26-årige tiltalte mand.

I naborækkehuset finder man også rester af benzin på gulvet. Her har ilden ikke fået så meget fat i huset, at det er brudt i brand. Men det er her, anklagemyndigheden mener, at der i stedet gik ild i den 39-årige mand.

Man finder en handske, der er brændt og smeltet sammen med en lighter, som har været holdt i hånden. Man finder også rester af brændt tøj. Dette tøj er blevet sendt til teknisk efterforskningscenter, hvor det er blevet sammenlignet med de forbrændte tøjrester, som den 39-årige mand stadig var iklædt, da han ankom til hospitalet.

- Teknisk efterforskningscenter konstaterer, at det højst sandsynligt er samme beklædning. Det tyder på det, men der er ikke en direkte påvisning i rapporten, sagde anklageren under retssagen.

Der er tale om en jakke med brandskader på, en T-shirt med brandskader på ryggen, og lange bukser med kraftige brandskaber langs indersiden af benene og i skridtet.

Ild i manden

Under retssagen afspillede anklageren tre overvågningsfilm fra Hvidovre Hos- pital. Her kunne man se en sort bil ankomme på parkeringspladsen. Man kunne se, hvordan den forbrændte 39-årige vakler ind gennem døren til skadestuen, støttet af en ambulanceredder, som tilfældigt står ude foran hovedindgangen, da han ankommer.

Man kan se, hvordan den 39-årigs bukser stort set er brændt væk på indersiderne af begge ben, og ryggen af hans jakke er også brændt. Og man kan også se den 26-årige tiltalte komme ind i skadestuens reception og se meget forvirret ud.

De to ambulancereddere, der tog imod den 39-årige vidnede i retten.

- En dør til en bil går op og en mand stiger ud. Der er faktisk stadig ild i ham. Han bløder og har voldsomme smerter, han skriger og har brandsår over det hele. De plastikhandsker, jeg har på, smelter i hånden på mig, da jeg klapper på ham for at få ilden til at gå ud, sagde den ene af ambulancefolkene.

Der ventes at falde dom i sagen onsdag den 11. november.