Håndstøbt papir på biblioteket

Det er de færreste, der laver deres eget papir som grundlag for det kunstneriske udtryk, de ønsker at opnå. Så man kan få en anderledes oplevelse ved at besøge denne udstilling, hvor Vibeke Juul Johansen viser sit særlige talent for at anvende eget "hjemmelavet" håndstøbt papir.