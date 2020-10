Håbet er stærkt på Solrød Gymnasium: Det bliver godt igen - på et tidspunkt

Eleverne håber, at alle skoler og uddannelser igen åbne for fællesskab på tværs af klasser.

Solrød - 14. oktober 2020

Det er snart to måneder siden, at 1.hf'erne og 1.g'erne startede på Solrød Gymnasium. Sådan er det hver august, men dette års opstart har indtil videre haft en ny grundpræmis. Corona-pandemien har som i alle andre dele af samfundet tvunget Solrød Gymnasium til ekstraordinær tilpasningsdygtighed, udholdenhed og medborgerskab.

Skolens mål om at skabe en dejlig og mindeværdig uddannelsestid er dog de samme. Arbejdet med bevidst at lade 2. og 3. års-elever byde de nye elever velkommen på skolen er for eksempel fortsat. Alligevel er vi nysgerrige på, hvordan de nye elever har oplevet skolestarten. Vi har spurgt Christian og Sara fra 1.g og Emil og Camilla fra 3.g, hvordan de første måneders gymnasieliv har været.

Hvordan blev I modtaget som 1. års elever på Solrød Gymnasium?

Svaret kommer prompte fra både Christian og Sara.

- Vi blev modtaget med en fest. Det var en virkelig varm velkomst, som nærmest var lidt overvældende. Der var jo lagt en rød løber ud til os, som var med til at vise, at vejen var planlagt. Når man fulgte skolen på Instagram kunne man allerede dagen før se, at der var sat stole frem til os. Det var fedt at mærke, at der var gjort plads til os, også helt konkret med overholdelse af afstandskravene i kantinen.

Hvilken rolle spillede tutorerne for jeres oplevelse af at starte på Solrød Gymnasium?

Christian uddyber sin oplevelse.

- Det var tutorerne, altså nogle frivillige 2. og 3. års-elever, som skabte rammerne for velkomsten. De var med til at få pulsen lidt ned, når man kom og var nervøs den allerførste dag, for de har selv prøvet at starte i gymnasiet for nylig, så dem kunne vi identificere os med. Og Sara supplerer ham:

- Vi var ligesom lidt mere på bølgelængde med dem end med lærerne den første dag.

Hvordan har det været at tage imod nye 1.g'ere for jer tutorer?

Både Camilla og Emil har meldt sig til at være tutorer for anden gang, og ønsker derfor begge virkelig, at nye elever må blive taget godt imod. Camilla lægger ud:

- Altså, det var jo lidt anderledes i år på grund af corona-restriktionerne, men det var stadig fedt at være med til at give en god velkomst videre, for vi blev jo også selv taget godt imod. Det handler om at sørge for, at alle føler sig velkomne, og gøre opstarten tryg for de nye. Emil fortsætter:

- Det er sjovt at være med til, selvom man bruger et par feriedage på det, og så var det fedt i år, at vores 1.g-klasse var så engageret, og de tog rigtig godt imod det, vi havde lavet. Det giver faktisk også noget til os selv, for man får nogle redskaber til at være vært. Det handler både om det tutorkursus om kommunikation, som vi fik, men også det ansvar og dermed den øvelse i at tage imod med åbne arme, som vi fik. Og så er det hyggeligt at starte skoleåret med at være sammen med venner fra sidste år og med det samme lære nogle af de nye at kende.

Hvorfor arbejder man med tutorer på Solrød Gymnasium, ved I dét?

Camilla og Emil fra 3.g lægger ud:

- Det giver rigtig god mening, fordi vi alle er elever, og har været igennem det samme. Vi kan bedre give gode råd og erfaringer videre, end lærerne kan, for man er mere tryg ved unge, som lige har været igennem gymnasieopstarten. Tutorerne er også med til at skabe mere fællesskab på tværs af skolen. Det er jo ikke meget hierarki her, for alle kender alle. Det er bare hyggeligt at møde nogle fra 'vores' 1.g-klasse på gangene, for så smiler og hilser vi jo stadig på hinanden.

Sara og Christian fra 1.g supplerer: - I tutorer ved jo også, hvad vi kan lide at lave, så introdagene blev rigtig sjove. En god start på det sociale fællesskab i klassen giver også god plads til det faglige bagefter. Selvom vi kun har været sammen i klassen i to måneder, så hjælper vi allerede hinanden meget på tværs af fagene.

Kan man egentlig mærke skolens værdier - venlighed, vilje og medborgerskab - i forhold til skolestarten i en tid som denne? 3. g'erne har kendt værdierne længst og har ikke brug for lang betænkningstid.

Emil forklarer:

- Venlighed og medborgerskab går hånd i hånd. Vi viser medborgerskab ved at invitere andre ind i fællesskabet på en venlig og inkluderende måde. Hvis der for eksempel er en, der sidder lidt alene, kan vi sørge for at spørge, om hun vil sidde sammen med os. Det med viljen er måske lidt mere abstrakt, for hvem er det, der skal udvise vilje? Det kræver jo både vilje at være åben og vilje at tage imod, for det er svært at inkludere nogle, som ikke vil.

Sara fra 1.g supplerer. - Vi har i hvert fald mærket venligheden, når I smiler og viser os, at vi også hører til her. Det er også med til at skabe medborgerskab hos os.

Hvordan var det som ung at starte på uddannelse med alle corona-restriktionerne?

Christian fortæller:

- For eksempel var introdagene var godt planlagt, så når jeg tænker på de første dage nu, synes jeg ikke, at restriktionerne spillede en stor rolle. Vi har selvfølgelig været meget sammen med klassen i stedet for hele årgangen, men det synes jeg egentlig var meget fedt, for man kender jo ikke klassen i forvejen.

Tutorerne supplerer.

- Lige præcis i introugen var det måske næsten bedre at ryste klassen meget i sammen i stedet for hele årgangen, for hvis man skal forholde sig til syv klasser, prøver man alligevel bare at finde sammen med nogen, man kender i forvejen. 'Vores' 1.g-klasse blev faktisk rystet bedre sammen, end vores egen klasse gjorde i løbet af den første uge.

Hvad tror I er det sværeste ved de første måneders corona-gymnasieliv rundt omkring i landet?

Her er de alle enige.

- Det er svært, at der er så meget usikkerhed omkring fremtiden, og det hele er lidt uhåndgribeligt. Vi ved ikke, hvad vi kan forvente, og det er let at bekymre sig om, om det man gør, er i orden, for der er så mange forskellige holdninger. Nogle har ret strenge regler derhjemme og må for eksempel kun se enkelte venner. Der er mange sociale afsavn; faktisk er skolen og sport, det eneste, der er sikkert, og som stadig fungerer.

Og så er det bare så ærgerligt, at der lige nu ikke er sociale arrangementer, hvor alle er velkomne. Idrætsdagen er virkelig med til at give en oplevelse af, at man hører til på Solrød Gymnasium, og festerne generelt binder os sammen på tværs af klasser og årgange. Det samme gælder fredagscafeerne, men jo også morgensamling og bare pauserne i kantinen; alt det gode som skolen også er uden pandemi. Håbet står dog stærkt hos eleverne. Det bliver godt igen på et tidspunkt, og så kan alle skoler og uddannelser igen åbne for fællesskab på tværs af klasser. På Solrød Gymnasium er ønsket om en idrætsdag til foråret meget højt på listen. Som Emil fra 3.g siger det:

- Gallafesten er rigtig god, men der er ikke noget der slår idrætsdagen!