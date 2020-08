Gymnastiklejr må lukke: Ramt af coronavirus

I Solrød er en lejr for to hold gymnaster, der begyndte lørdag, blevet lukket. Det sker efter, at et barn fra lejren er blevet konstateret smittet med coronavirus.

45 børn og 11 voksne deltog i lejren. Det skriver TV 2.

- Det er virkelig ærgerligt. Vi har gjort alt hvad vi kan for at overholde retningslinjerne, men efter vi har fået beskeden, har vi lukket lejren, siger Pia Nyvang, formand for Solrød Gymnastikforening til TV 2.