Se billedserie Mads Helligsøe (Nr. 2) er blandt de mange elever, der den 20.1. tager imod gæsterne ved Solrød Gymnasiums Åbent Hus.

Gymnasium: Faglighed skal vises frem

Solrød - 14. januar 2020 kl. 10:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gymnasiet er klar til at rulle den røde løber ud for alle udskolingselever og andre, der ønsker at få et indtryk af stemningen, kravene og livet på Solrød Gymnasium. Det sker 20. januar fra klokken 19 til 21.

Solrød Gymnasium sluttede et travlt skoleår af med manér i december, og et særligt spændende år står nu for døren. I februar 2020 starter nemlig skolens nye vicerektor, Jeppe Struve Larsen, der til og med januar er uddannelsesleder på Sct. Annæ Gymnasium. Jeppe Struve Larsen afløser hermed Solrød Gymnasiums vicerektor HC, som mange af byens borgere kender flere generationer tilbage.

- Vi glæder os, kan jeg godt afsløre, lyder det lunt fra rektor Bjarne Thams, og fortsætter

- Både til at få opstartet samarbejdet med Jeppe og til at åbne dørene for den skole, som vi alle er så stolte af. Vi håber på et lige så flot fremmøde som de sidste mange år, så gulvet foran scenen bliver fulddækket af stole, og alle faglærere møder ind sammen med dygtige studievejledere og et hav af Solrød Gymnasiums værende elever.

Mads Helligsøe fra 2.g. er næstformand i elevrådet og deltog også sidste år i skolens Åbent Hus arrangement. Han glæder sig, for som han siger:

- Åbent Hus er en fantastisk mulighed for at give nysgerrige grundskoleelever en hjælpende hånd. At være med til at give dem indblik i den daglige undervisning og atmosfære på Solrød Gymnasium, og dermed bidrage til at de får en tryghedsfonemmelse omkring SG allerede nu, er super fedt. Mange af vi elever brænder virkelig for vores studieretninger og fagpakker, så det er klart, at vi gerne vil vise fagligheden frem.

Mads fortæller videre, hvordan elev-elev-kontakten mellem vært og gæst føles helt essentielt for arrangementet, ikke mindst fordi indsatsen afspejler skolens værdier om venlighed, vilje og medborgerskab.

- Jeg følte selv, at det var en kæmpe hjælp at deltage i Åbent Hus før jeg startede på SG. Den hjælp vil jeg gerne videregive.

For de potentielt kommende gymnasieelever er det vigtigt at få et indtryk af, hvilke studieretninger der udbydes til den 3-årige stx, og hvilke fagpakker der er i spil til den 2-årige HF. Ligeledes er mange unge fortsat i tvivl om, hvilken type ungdomsuddannelse de skal vælge, og flere spekulerer måske lidt bekymret over, om de i sidste ende bliver erklæret uddannelsesparate til deres drømmested. Sidstnævnte spændingsmoment, om man så må sige, er nyt efter 2017-reformen, men på Solrød Gymnasium har man en helt klar procedure for at få så mange drømme som overhovedet muligt opfyldt inden for lovens rammer.

- Der skal være orden på tingene, så vi sikrer, at alle unge får mest mulig hjælp til at opstarte en ungdomsuddannelse, som de kan være glade for, fastslår Bjarne Thams.

I efteråret har mange grundskoleelever været inden om Solrød Gymnasium i brobygningsforløb for netop at få et indtryk af, om de skal gå hf-vejen, stx-, htx-, hhx-, eud- eller måske eux-vejen. For endnu andre har også tanken om efterskole eller et 10. klasse-center været i spil. Også 8. klasser gør sig i disse dage klar til at komme på besøg. På Solrød Gymnasium skræddersyes undervisningen til 8. klasseseleverne, samtidigt med at det fastholdes, at de unge skal have et realistisk billede af det at gå i gymnasiet hos en række undervisere, der brænder for deres fag.

- Vigtigst for os er det, at de unge er motiverede for at tage en stx eller en hf-uddannelse, hvis de i sidste ende vælger at starte hos os på Solrød Gymnasium, fortæller rektor Bjarne Thams.