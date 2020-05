Det var hans første 1. maj tale - og så kom det til at foregå på trappen foran Jersie Forsamlingshus. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Gruppeformandens 1. maj på trappen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gruppeformandens 1. maj på trappen

Solrød - 01. maj 2020 kl. 14:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var hans første 1, maj-tale som gruppeformand, og så var det noget af en underlig oplevelse ikke at kunne være samlet med partikammeraterne i Jersie Forsamlingshus. Men coronakrisen kunne ikke sætte en stoppe for at Jonas Ring Madsen kunne holde en tale. Det skete så bare på trappen foran forsamlingshuset.

Vi gengiver her talen:

»1. maj er noget helt særligt for mange af os. Det er en traditionsrig dag, hvor man på ryggraden ved præcis, hvad der skal ske og hvornår flaget hejses her ved Jersie Forsamlingshus, hvor jeg står. Vi har alle vores minder fra tidligere 1. maj'er, vi kender alle fornemmelsen i maven, når dagen nærmer sig og vi kender alle sammen til varmen i hjertet, når vi ved dagens afslutning, er proppet med politiske budskaber og fællesskab.

Ingenting er desværre helt som det plejer, Jersie Forsamlingshus - hvor vi alle plejer at mødes - er tomt og vi må stadig ikke forsamles. Derfor står jeg uden for forsamlingshuset, og vil trods alt, forsøge at give jer alle et par velmenende politiske budskaber med på vejen denne 1. maj. Men som I kan se, har jeg fortsat ikke været til frisør, talen foregår med en mobiltelefon og i dag hvor jeg taler, er det ikke engang 1. maj, men flere dage inden. Derfor vil talen også være en anden end I plejer at lytte til og betydelig kortere. I den digitale verden har vi ikke tid til lange monologer og vi er hurtigt videre i jagten på det næste SoMe-fix. Jeg må sige, at jeg heller ikke i min vildeste fantasi havde forestillet mig, at min første 1. maj tale skulle foregå på denne måde.

Men selvom det er et andet format, så håber jeg, at du stadig vil få lidt af den velkendte følelse af stålfasthed og indre varme som opstår når vi i fællesskab mødes i virkeligheden. Den følelse opstår nemlig ikke ud af ingenting, den opstår fordi der er en dyb mening med fællesskabet. En dyb stolthed over, hvad vi i fællesskab har udrettet men samtidig en forpligtelse til at kæmpe videre for noget, der er større og rækker ud over vores egen næsetip.

Jeg er Socialdemokrat, fordi jeg tror på den enkeltes frihed og på, at frihed skabes i fællesskab når vi sammen bekæmper uligheden og sikre lige muligheder for individet. Derfor er jeg optaget af, at vores børn får den bedste start på livet og oplever trivsel og udvikling i vores dagpasning, at vores skoler understøtter alle vores børn, så de kommer ud af folkeskolen som unge mennesker med frihed til at vælge den uddannelsesretning de ønsker.

Og selvom vi skriver 2020, er kvindernes muligheder for at opnå økonomisk frihed stadig mindre end mænds. Vi skal som samfund og som kommune fx være betydelig bedre til at tilbyde og sikre kvinderne en 37-timers arbejdsuge og en løn der er til at leve af. Alt for mange offentlige stillinger på de vores omsorgsområder i vores velfærdsstat er stadig deltidsstillinger. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt over for pædagoger, sosu'er, sygeplejersker mv.

Jeg er Socialdemokrat, fordi jeg tror på, at de rigtige løsninger findes ved fælles løsninger på fælles problemer. Udgangspunktet for de rigtige beslutninger skal altid være et "os" og ikke et "mig". Derfor tror jeg på, at mennesket har en grundlæggende solidaritet med hinanden, selvom den nogen gange gemmer sig godt bag ligusterhækken. Men den er der og i krisetider viser danskerne at solidaritet ikke er gået af mode.

Derfor er det også helt nødvendigt for mig at sige tak til alle jer, der varetager de kritiske funktioner under Covid-19 krisen. Det vil sige sosu'er, sygeplejersker, kassemedarbejdere, politiet, falckredderne og ansatte i fødevaresektoren. I er guld værd for vores samfund og uden jer, kan vi slet ikke klare os gennem krisen.

Nu er samfundet endelig begyndt at genåbne og pædagoger og lærere er fysisk mødt tilbage på arbejde i stor stil. I gør et vigtigt stykke arbejde, der i høj grad understøtter at produktionen i den private sektor kommer op i gear igen. Hvilket er helt nødvendig.

Som Socialdemokrat har jeg den helt afgørende politiske ambition, at vi skal fremad i fællesskab. Til gavn for dig og mig, for samfundet, for fællesskabet.

Der er tre ting som vil have vores politiske hovedfokus frem mod kommunalvalget i 2021.

Det vil være helt klassisk socialdemokratisk kernestof med velfærden i centrum bygget oven på et balanceret fundament af vækst, udvikling og en mere solidarisk boligpolitik.

De tre fokusområder er derfor børn- og ungeområdet, genopretningen af ældreplejen, og så skal vi have flere boliger som lønmodtagere, seniorer og ældre kan betale

De tre fokusområder står naturligvis ikke alene. Men det er de vigtigste. Vi skal have alle med og vi skal skabe de bedste muligheder og frihed for den enkelte. Vi skal skabe fremskridt i fællesskab. Og vi skal skabe det sammen.

Kampen fortsætter!«