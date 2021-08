Se billedserie Havdrup fik mandag eftermiddag besøg af miljøminister Lea Wermelin (S) og her fortalte borgmester Niels Hörup (V) blandt andet om projektet med Solrød Bæk. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Grønne visioner på bredden af bækken

Solrød - 10. august 2021 kl. 11:31 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Landets kommuner kæmper i øjeblikket om at blive den »vildeste kommune«, når det kommer til naturprojekter, der blandt andet kan øge biodiversitetet i Danmarks natur.

Her er Solrød Kommune også med og mandag eftermiddag bød borgmester Niels Hörup (V) derfor velkommen til miljøminister Lea Wermelin, der var inviteret ud i det grønne, hvor Solrød Bæk løber gennem Havdrup.

Bækken er nemlig en vigtig del af kommunens aktuelle naturprojekter og en del af Solrød Kommunes Naturkvalitetsplan 2020-2024.

- En øget biodiversitet og hele den grønne omstilling er vigtig og noget, der optager os rigtig meget i Solrød Kommune, sagde borgmesteren blandt andet, da han præsenterede projektet omkring Solrød Bæk og de andre aktuelle indsatser kommunen har sat i gang.

Ved besøget, der foregik på lodsejer Henning Madsens marker blev miljøministeren præsenteret for flere naturlige indsatser, der overordnet kan deles ind i tre kategorier: Solrød Bæk-projektet, mere biodiversitet på de kommunale arealer og uddannelsen af private naturambassadører.

Formålet med specifik projektet ved Solrød Bæk er at samtænke ønsket om øget biodiversitet og mulighed for rekreative friluftsmuligheder langs Solrød Bæk med behovet for klimatilpasning af Havdrup og beskyttelse af drikkevandsinteresser ved HOFORs drikkevandsboringer langs bækken.

Projektet udvikles i samarbejde med KLAR Forsyning, HOFOR, lokale lodsejere og Naturstyrelsen og er altså et bredt samarbejde, hvad borgmester Niels Hörup også påpegede:

- Vi gør det på Solrødsk manér og inddrager mange interessenter, hvor vi også har et godt samspil mellem borgere og virksomheder. Vi kan ikke redde hele verden her i Solrød, men hvis vi alle gør, hvad vi kan, så tror jeg på, at vi kan nå den grænse for Co2-udledningen regeringen har sat. Alle vil jo gerne vinde den her konkurrence, men det vigtigste må være at gøre en positiv forskel og udnytte det potentiale, der er ved de forskellige projekter i kommunerne.

Ved besøget nævnte miljøminister Lea Wermelin (S), hvordan hele 92 ud af de 98 danske kommuner efterhånden er med i konkurrencen om at blive »Danmarks vildeste kommune« og hvordan hun nyder at komme rundt for at høre om de forskellige projekter - som projektet ved Solrød Bæk:

- Det er fantastisk dejligt at møde så mange mennesker, der er engageret i den her fælles dagsorden. Hvis vi skal lykkedes med at løse udfordringen med tilbagegangen i naturen, så er det også vigtigt, at alle byder ind. Her er det rigtig inspirerende at se den entusiasme, i kommer med, sagde hun indledningsvist og udtrykte også stor interesse i de projekter, der blev fremlagt for hende ved besøget i Havdrup:

- Jeg synes, I ligger virkelig godt i feltet og det er fantastisk at opleve jeres engagement.

Besøget af miljøministeren foregik på markarealerne, der ligger ned mod selve Solrød Bæk og den eneste fare for at blive våd om anklerne, var når de mørke skyer fra oven dryppede lidt vand på forsamlingen.

Fakta om bækprojektet Ådalsprojektet er en indsats i Solrød Kommunes Naturkvalitetsplan 2020-2024 og indgår som et af Solrød Kommunes projekter i Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune.

Projektet udvikles i samarbejde med KLAR Forsyning, HOFOR, lokale landmænd, lodsejere og Naturstyrelsen. Som en del af projektet vil Solrød Kommune blandt andet: Udlægge strækninger med græssende får, geder eller heste, skabe nye åndehuller med vilde marker og enge, etablere små søer, slynge Solrød Bæk, åbne en rørlagt strækning på Salbjerg Bæk, skabe små oaser med hjemmehørende træer og buske samt foretage en genopretning af Tykmosen.

Udover Ådalsprojektet vil Solrød Kommune også øge biodiversiteten på kommunale arealer, herunder på skoler og i daginstitutioner, samt uddanne borgere til at være lokale naturambassadører