Se billedserie Grillpølser og sommersol - så bliver det ikke meget bedre.

Grillfest for ældre

Solrød - 01. juni 2018 kl. 15:39 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vimpler og balloner svajede i brisen, pølserne spruttede på grillen, og 65 beboere fra Christians Have sad klar ved bordene til Hawaii-tema og grillfest på plejecentret. Stedets SOSU-assistent-elever, der for øjeblikket er i praktik på Christians Have, havde nemlig inviteret til hele plejecentret til fest, og der manglede ingenting.

Det lå ellers ikke i kortene - eller rettere økonomien - at festen i den grad kunne byde på mad, musik og gaver.

Eleverne havde nemlig kun 400 kr. at gøre godt med, så der måtte tænkes kreativt, fortæller Maria, der er en af eleverne:

- Mia endte med at gå rundt i samtlige butikker i Solrød Centret og spørge, om de havde lyst til at bidrage til festen enten med gaver, mad eller andet. Jeg var selv forbi brugsen i Havdrup som også ville være med, og lige pludselig stod vi her med donationer fra både Solrød og Havdrup, fortæller hun i en pressemeddelelse fra Solrød Kommune.

Og salgstalerne behøvede de ikke at gøre meget ud af i de forskellige butikker.

- Butikkerne var ellevilde for at bidrage. Vi har fået alt fra mad, vin og slik til blomster, tøj og sengetøj - og meget, meget mere. Derudover har Nøddebo Børnehave lavet perlekæder i Hawaii-tema, og der har også været private forbi med gaver, vi kunne tage med i lotteriet, siger Mia begejstret.

De ældre nød selvfølgelig arrangementet til fulde. De fleste foretrak at spise grillpølserne med fingrene, de skålede i øl og saftevand, og løg, »remo« og ketchup blev flittigt hældt på tallerkenerne. Der var også plads til lidt fællessang. Den faste spillemand, Allan, havde nemlig valgt at bidrage med festligt klaverspil på dagen, og eleverne havde tilmed skrevet en sang til anledningen på melodien »Kom maj, du søde milde«. Allan spillede selvfølgelig for, og så begyndte sang og nynnen at brede sig.