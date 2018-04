Ivalo Bech har haft kræft tæt inde på livet. Det er baggrunden for beslutningen om et gratis træningsformål for mænd og kvinder med kræft. Privatfoto

Artiklen: Gratis træning: Et frirum for kræftramte

Der er mange måder at støtte en god sag på. Nogle gør det økonomisk, andre afsætter tid og energi til at gøre noget for andre.

Ivalo Bech fra Solrød er personlig træner. Hun har besluttet at rydde kalenderen i nogle timer hver måned i en gode sags tjeneste ved at tilbyde gratis træning til små hold med kræftramte - mænd som kvinder. Det første hold hopper i træningstøjet den kommende tirsdag.

- Der er flere i min familie, der har været ramt af kræft. Min mor har haft brystkræft, men har nu været cancerfri i de sidste ti år. Jeg bed mærke i, at for hende var træning et frirum. Gennem træning fandt hun ro og glæde. Undersøgelser viser også, at man mentalt har lettere ved at håndtere kræften, hvis man træner, forklarer Ivalo Bech.