Gratis kompost på lørdag

Nu har du igen mulighed for at hente gratis kompost til at forbedre jorden i din have. ARGO afholder den årlige kompostdag lørdag 27. marts på deres genbrugspladser, hvor alle borgere i Solrød Kommune kan hente gratis kompost.

Kompostdagen vil blive afviklet under kontrollerede forhold med opmærksomme pladsmedarbejdere. Vi opfordrer til, at du husker at holde god afstand til andre besøgende og overholder de gældende retningslinjer for Covid-19. For at undgå kødannelse opfordrer vi desuden til, at du gerne kommer i ydertimerne.