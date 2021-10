For fjerde gang har Frank Gross cyklet for at samle penge ind til Scleroseforeningen - og for oplevelsens skyld. Foto: Cykelnerven, Scleroseforeningen

Gode ben og en god sag

Havdrup: Tour de France 2021 er efterhånden et overstået kapitel, men ikke for 250 ryttere på Cykelnerven, der netop har kæmpet sig til tops på blandt andet Tourmalet, Col de Portet og Luz Ardiden. For disse 250 ryttere er de afgørende Tour-bjerge ikke bare cyklet for sjovt, men for at samle penge ind til forskningen i sclerose.