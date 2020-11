Busplanen for næste år er nu på plads - og det er godt nyt for passagererne. Foto: Solrød Kommune

Glæd jer: Bedre busforbindelse til Køge Nord Station

Solrød - 19. november 2020

De mange pendlere i Solrød Kommune kan glæde sig over, at de også til næste år kan komme med bussen, helt som de plejer - og endda med endnu bedre mulighed for at køre hele vejen til Køge Nord Station.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget har nemlig på udvalgets møde 16. november bestilt busdriften for næste år og en af de nye ting, der er blevet besluttet, er, at linje 246 skal køre til Køge Nord Station. Samtidig kører bussen også oftere, så den i stedet for at have sidste afgang kl. 20 nu får sidste afgang kl. 22.

Også på andre fronter er der ændringer forude. Udvalget besluttede nemlig, at det skal være en krav, at bus 215 skal skiftes til en elbus, når busruten skal sendes i udbud i starten af 2021 og med driftstart i 2022.

- Det kommer til at koste Solrød Kommune i omegnen af 100.000 kr., at bus 215 efter udbuddet skal være en elbus, men det er den rigtige beslutning i forhold til den grønne omstilling, og det er penge, som er godt givet ud. Samtidig får vi med ruteændringen på bus 246 opfyldt mange borgeres ønske om en endnu bedre forbindelse til Køge Nord Station. Alt i alt får vi i 2021 en endnu bedre offentlig transport, og det er vi i udvalget naturligvis glade for, siger borgmester og udvalgsformand Niels Hörup.

I alt er der i budgettet for 2021 afsat 6,8 mio. kr. til driften af den kollektive trafik i Solrød Kommune i 2021.

Overblikket over de lokale busruter:

Buslinje 246 bestilles med udvidet drift, så sidste bus kører kl. 22 i stedet for kl. 20, og bussen kører til Køge Nord Station.

Buslinje 215 genbestilles og skal fortsat have udvidet drift i myldretiden.

Buslinje 97N, 121 og 220 genbestilles i samme omfang som i 2020, men med den ændring, at et busstoppested på linje 121 efter ønske fra flere borgere flyttes fra Karlstrup Strandvej til Troldmands Allé.

Udbud af buslinje 215 sker med krav om elbus.

Flextur og Plustur genbestilles i samme omfang som i 2020.