Giver udsatte unge nye muligheder

Solrød - 20. juli 2021 kl. 17:20 Af Michael Hansen

I autentiske rammer med grønne marker, utallige heste og indhyllet i Morten Korch-idyl ligger Ejerbækgaard.

I de sidste syv år har unge med forskellige udfordringer og diagnoser kunne tage en såkaldt særligt tilrettelagt uddannelse (STU) på gården i Solrød og netop de flotte omgivelser med højt til loftet gør stedet unikt.

- Stedet her blev lavet, fordi jeg gik med en drøm om at skabe nogle rammer for de unge mennesker, hvor de kan udvikle sig, modnes og være trygge, selvom de har forskellige diagnoser og har forskellige baggrunde. Vi ser, at de vokser med succesoplevelser. Det hele giver pludselig mening og formål for dem, som det måske ikke har gjort tidligere, forklarer Karina Høybye, som er pædagogisk leder og ejer af Ejerbækgaard.

Det, som adskiller en STU fra HF, STX og lignende, er, at en STU fokuserer på elevernes individuelle behov, skema og undervisningsplanerne. Det at komme på en STU kan alle ikke. Det er noget, som eleverne skal visiteres til gennem kommunen, og det er som oftest unge, som af forskellige grunde ikke kan fungere i en normal skoleklasse, eller har nogle diagnoser, der gør, at de skal tackles anderledes end unge i samme alder.

- De fleste har et behov for at få støtte og struktur, inden de er klar til at starte uddannelse. Vi har et stort fokus på at få dem i en uddannelsesretning, og afklaring om hvad de vil med deres voksenliv, og den beslutning og den plan, følger vi så sammen med eleven og tilrettelægger efter, uanset hvad ønsket er, uddyber Karina Høybye.

For at styrke elevernes sociale og menneskelige kompetencer tilbyder stedet også, at eleverne over 18 kan bo sammen med ligesindende unge på nabogården. Så når »skoledagen« slutter finder de unge også ud af, hvad det vil sige at leve, vaske tøj, handle ind osv, som er med til at lægge flere modningslag på de unge, inden voksenlivets realiteter banker på.

På Ejerbækgaard kan eleverne vælge at tage en heste-, landbrugs- eller en maskinlinje over tre år. En af de elever, som har været elev og boet på Ejerbækgaard er den 19-årige Simon Vegberg. Han startede på heste-linjen, men ændrede hurtigt linje til maskinlinjen. Valget om at gennemføre en STU er det bedste valg Simon Vegberg nogensinde har truffet.

- Det handler om at finde sin egen og gode vej her i livet, og det bliver der støttet op om. Man får lov til at være sig selv herude, og ens uddannelsesforløb bliver gjort meget håndgribeligt og overskueligt. Jeg faldt over det her sted ved et tilfælde, og jeg har ikke fortrudt et sekund, fortæller Simon.

Nogle af de udfordringer, som Simon Vegberg kæmpede med, da han ankom til stedet var, at han havde virkeligt svært ved at stå op om morgenen, at dagen føltes uoverskueligt, og at han med egne ord var usikker, trist, træt, genert, forsigtig og ikke mindst bange for de store landbrugsmaskiner. Gradvist lærer Simon at tæmme alle de negative følelser, og vender dem i stedet til noget positivt.

Han får opbygget en kæmpe selvtillid og modtager forskellige værktøjer, som gør, at han i dag føler sig rustet til livet efter Ejerbækgaard.

-Jeg ved der skal til for at blive i denne her positive udvikling, også i de svære perioder, som kommer på et tidspunkt. Det ville jeg ikke være i stand til, hvis jeg ikke havde været her, siger han.

Apropos selvtillid, så er Simon Vegbergs angst for store maskiner fuldstændig kureret. Faktisk så meget, at han har taget et kørekort, kører de store maskiner og kaldes for maskinmesteren af de andre elever. Desuden er det Simons Bobcat, og det ved de andre godt, griner han,

Når tiden på Ejerbækgaard rinder ud for Simon, drømmer han om at blive landmand med egen gård, men først vil han have en landbrugsuddannelse. For det er den vej, som opholdet på Ejerbækgaard har bekræftet ham i er den rette for ham.