Se billedserie Det er på den gamle stationsplads, at der vil være mulighed for at realisere et borgernes Hus - hvis ellers der er flertal for det i det kommende byråd. Foto: Jesper From

Giver Borgernes Hus mening - eller er det spild af penge?

Solrød - 15. juli 2021 kl. 13:22 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Det bliver det kommende byråd, som i sidste ende skal tage stilling til om der skal bygges et Borgernes Hus (nyt rådhus) på stationspladsen. Men allerede nu er de indledende »øvelser« i gang.

28. juni var byrådets 19 medlemmer indbudt til et følgegruppemøde, hvor de blandt andet skulle give deres bud på, hvem de mener skal inddages i processen.

I oplægget forklares det, at det nuværende rådhus er bygget i 1974. På det tidspunkt boede der 11.000 borgere i kommunen. Det er siden vokset til 23.500, og det er en af baggrundene for, at tankerne om et Borgernes Hus kom i spil.

Der lægges endvidere i oplægget vægt på, at »samtidig er der et stor behov for flere lokaler til foreningslivet.«

Med i overvejelserne er så, at hvis man bygger nyt, så kan det gamle rådhus få en ny funktion - nemlig til seniorboliger.

Tanken er at Borgernes Hus skal bygges på stationspladsen. Men der ligger en lang proces foran, før spaden eventuelt kan sættes i jorden. Og en proces, hvor mange vil blive involveret.

Af sagen fremgår det således også:

»Byrådet og Solrød Kommunes administration vil derfor meget gerne høre dine tanker og idéer til et muligt Borgernes Hus. Du kan sende dine input til programleder Søren Warthoe på swa@solrod.dk.

Da det vil være et byggeri til mange millioner, er det naturligt også en sag, som optager politikerne meget, og som deler vandene. Men lige meget, hvordan stemningen er i det nuværende byråd, så vil det bliver byrådet, som vælges til november, der i sidste ende skal tage beslutningen om Borgernes Hus skal realiseres eller lægge i mølposen.

- Borgernes Hus er et stort projekt, som der er en meget stor interesse for, og da byrådet ønsker en bred inddragelse af borgere, foreninger og virksomheder, er det vigtigt, at det er nemt for alle, der har en interesse for projektet, at finde frem til fakta, siger kommunaldirektør Henrik Winther Nielsen om baggrunden for, at der er oprette en speciel hjemmeside om projektet. Hjemmesiden hedder borgerneshus.solrod.dk.

Om projektet skriver Kommunen blandt andet: »Borgernes Hus tænkes som et fleksibelt samlingssted til at skabe nye og attraktive rammer for foreninger og det frivillige arbejde, samtidig med at det indeholder rådhusets funktioner. Det vil være en vigtig del af udviklingen af Solrød Center og Solrød bymidte, der i samspil med Solrød Bibliotek og Kulturhus skal skabe en mangfoldighed af nye aktivitetsmuligheder, øge bymidtens synlighed og bidrage til, at handels-, by- og kulturliv understøtter hinanden.

Mon ikke Borgernes Hus bliver et hot emne under valgkampen? Alt andet vil være mærkeligt.