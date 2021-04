På billedet ses grundlægger og CEO Benjamin Pless (tv) og borgmester Niels Hörup (th). Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Gazelle-firma vil hjælpe de unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gazelle-firma vil hjælpe de unge

Solrød - 23. april 2021 kl. 09:25 Kontakt redaktionen

Der blev talt om vækst, samarbejde og udsatte unge, da Havdrup-virksomheden BS Landskabspleje A/S inviterede borgmester Niels Hörup på kaffe.

I januar 2020 flyttede virksomheden BS Landskabspleje A/S til Industrivænget i Havdrup, og samme år blev den lokale virksomhed kåret til "Gazelle-virksomhed" af avisen Børsen - en hæder, der tilfalder landets hurtigst voksende virksomheder.

Netop vækst var også et af de emner, der blev talt om, da borgmester Niels Hörup besøgte den driftige virksomhed som en del af Solrød Kommunes erhvervsindsats.

Med ved besøget var også en repræsentant for Erhvervshus Sjælland, der varetager den specialiserede erhvervsindsats i kommunen, og en erhvervskonsulent fra kommunens erhvervsservice.

Virksomheden, der beskæftiger sig med både indendørs og udendørs vedligeholds- og anlægsopgaver samt rengøring mv., har i dag omkring 30 ansatte, og det blev under mødet drøftet, hvordan virksomheden i et stille og roligt tempo kan vækste endnu mere.

På mødet blev det aftalt, at en forretningsudvikler fra Erhvervshus Sjælland skal genbesøge virksomheden for at sparre om den videre udvikling af virksomhedens strategi og virksomhedsudvikling.

Men BS Landskabspleje A/S vil mere end blot at drive en succesfuld virksomhed. Det var derfor ikke kun vækstpotentiale og mulighederne for at strømline virksomheden endnu mere, der blev talt om på virksomhedsbesøget. Den lokale Havdrupvirksomhed vil nemlig også gerne hjælpe til med at få udsatte unge ind på arbejdsmarkedet.

- Det er utrolig inspirerende at møde mennesker, der både har en forretningsmæssig drivkraft, og som samtidig ønsker at tage et socialt ansvar og hjælpe andre. Vi ved, hvor vigtigt det er at være en del af arbejdsmarkedet også som ungt menneske, der bakser med forskellige udfordringer, derfor er det også vigtigt, at der er virksomheder, der er villige til at gøre en ekstra indsats for at hjælpe de unge ind på arbejdsmarkedet, siger borgmester Niels Hörup og fortsætter:

- Når vi via virksomhedsbesøgene kommer i dialog med vores lokale erhvervsliv er der større mulighed for at skabe samarbejder om f.eks. at hjælpe udsatte unge samtidig med, at kommunens erhvervsservice får en bedre mulighed for at finde frem til, hvor erhvervsservicen kan facilitere virksomhedens mulighed for at udvikle sit vækstpotentiale."

Virksomhedsbesøg er et af flere initiativer, som Solrød Kommune gør brug af for at få viden om og inspiration til, hvordan kommunens erhvervsservice bedst muligt kan understøtte virksomhederne i at skabe vækst og udvikling, som sikrer lokale, private arbejdspladser.