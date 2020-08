Gak & Gøgl kuppet af coroona

Se billedserie Der var lagt op til en omgang gak og gøglerier ved biblioteket, men der var næsten ingen børn. Foto: Torben Thorsø

Solrød - 05. august 2020 kl. 14:19 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Nu vil cirkusartisten Bjørn præsentere sit stuure stuure nummer!

Entusiasmen og lysten til at gøgle for publikum fejlede ikke noget, da Marie og Bjørn på ni år deltog i sommerens Gak & Gøgl foran Solrød Bibliotek og Kulturhus.

Men det kneb mere med publikum og især de medartister som plejer at møde talstærkt op til arrangementet.

- Vi tror desværre, at det er corona, der har lagt en dæmper på lysten til at være med, fortalte Bo Juul Andersen fra Ung Solrød på pladsen. Her var de to børn de eneste, der morede sig med forskellige tricks og kunster, der ville gøre sig godt i manegen hos ethvert cirkus i børnehøjde.

De fik både øvet sig med hulahop-ringene, gået på line og øvet balancen på minicyklerne, der lå klar på pladsen.

På sidelinjen stod en lidt slukøret gøgler, der som altid havde glædet sig til at underholde børnene og få dem draget ind i et gakket gøglerunivers.

- Jeg glæder mig jo altid over at engagere børnene og opleve, hvordan den fysiske leg stadig eksisterer i bedste velgående og kan begejstre børnene, når de er her, sagde Jan Benjamin Olsen, der har været på pladsen mere end 15 gange før:

- Der har aldrig været så få børn før og det er ærgerligt, at corona på den måde kan ødelægge det samvær som børnene ellers plejer at have med at øve de forskellige ting og til sidst præsentere dem for et publikum af glade forældre.

Lige som mange andre håber han på, at tingene snart bliver nogenlunde normale igen og han lover, at Gak & Gøgl vender stærkt tilbage næste år.

Det gør Bjørn og Marie nok også:

- Det er rigtig sjovt at lære nye ting siger hun og Bjørn tilføjer, inden han forsvinder i fuld fart:

- Det sjoveste er at køre stærkt på de små cykler.